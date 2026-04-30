Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
На Ровенщине мужчина открыл огонь по ТЦК и полиции: его разыскивают

На Ровенщине мужчина открыл огонь по ТЦК и полиции: его разыскивают

Ua ru
Дата публикации 30 апреля 2026 13:11
На Ровенщине мужчина открыл огонь по ТЦК и полиции: его разыскивают
Полиция на месте инцидента. Фото: Нацполиция

На Ровенщине правоохранители разыскивают мужчину, который открыл огонь по военнослужащим группы оповещения и полицейскому. В результате инцидента два человека получили ранения, на месте происшествия введена специальная полицейская операция.

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает Новини.LIVE.

Полиция разыскиваю стрелка

Происшествие произошло 29 апреля около 17:00 в селе Верба Дубенского района. По предварительным данным, военные вместе с полицейским офицером общины подошли к мужчине для проверки документов, когда тот внезапно открыл стрельбу из автоматического оружия.

В результате нападения ранения получили один военнослужащий и полицейский. Они были госпитализированы, степень тяжести травм уточняется.

НА Рівненщині чоловік стріляв у ТЦК і поліцію
Авто после стрельбы. Фото: Нацполиция

Личность нападавшего уже установлена. Полиция Ровенской области объявила специальную операцию по его розыску.

По факту происшествия открыто уголовное производство по статье о покушении на умышленное убийство.

Правоохранители также обнародовали приметы подозреваемого: мужчина 48 лет, худощавого телосложения, рост около 170 см, короткие волосы с сединой, был одет в камуфляж.

На Рівненщині розшукують чоловіка, який стріляв у поліцію й ТЦК
Подозреваемый в стрельбе. Фото: Нацполиция

Как ранее писали Новини.LIVE, в Хмельницком мужчина открыл стрельбу посреди улицы. Злоумышленника задержала полиция.

А также 23 апреля в Ивано-Франковске водитель открыл огонь из-за спора на дороге.

стрельба полиция ТЦК и СП
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации