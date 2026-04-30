На Ровенщине мужчина открыл огонь по ТЦК и полиции: его разыскивают

Полиция на месте инцидента.

На Ровенщине правоохранители разыскивают мужчину, который открыл огонь по военнослужащим группы оповещения и полицейскому. В результате инцидента два человека получили ранения, на месте происшествия введена специальная полицейская операция.

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает Новини.LIVE.

Полиция разыскиваю стрелка

Происшествие произошло 29 апреля около 17:00 в селе Верба Дубенского района. По предварительным данным, военные вместе с полицейским офицером общины подошли к мужчине для проверки документов, когда тот внезапно открыл стрельбу из автоматического оружия.

В результате нападения ранения получили один военнослужащий и полицейский. Они были госпитализированы, степень тяжести травм уточняется.

Авто после стрельбы.

Личность нападавшего уже установлена. Полиция Ровенской области объявила специальную операцию по его розыску.

По факту происшествия открыто уголовное производство по статье о покушении на умышленное убийство.

Правоохранители также обнародовали приметы подозреваемого: мужчина 48 лет, худощавого телосложения, рост около 170 см, короткие волосы с сединой, был одет в камуфляж.

Подозреваемый в стрельбе.

