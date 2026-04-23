Стрельба в Ивано-Франковске: полиция задержала злоумышленника
Дата публикации 23 апреля 2026 15:26
Стрельба в Ивано-Франковске: полиция задержала мужчину, который открыл огонь по другому человеку
На улице Пулюя между двумя водителями возникла ссора - один из них угрожал предметом, похожим на пистолет, произвел выстрел и скрылся. Патрульные разыскали авто по ориентировке и остановили его. Из-за информации об оружии привели в готовность табельное огнестрельное оружие, действуя осторожно. Задержанного передали следователям.
Новость дополняется...
Реклама