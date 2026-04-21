Клименко выступил за закон о гражданском оружии

Ua ru
Дата публикации 21 апреля 2026 11:16
Глава МВД Игорь Клименко. Фото: пресс-служба МВД

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко призвал нардепов разработать и принять закон о гражданском оружии. В частности, он предлагает классифицировать его виды. Уже начат диалог с нардепами.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на заявление Клименко в разговоре с журналистами.

Закон об оружии: Клименко предлагает ввести учебный курс

Министр считает, что должен быть введен обязательный курс обучения по обращению с гражданским оружием.

"Я хочу закон о гражданском оружии. Виды оружия, карабины, то есть, охотничье, гладкоствольное, нарезное — это все надо классифицировать. И человек должен пройти курс обучения, в частности безопасного обращения с этим оружием", сказал он.

Уже на следующей неделе МВД проведет консультации с нардепами на эту тему.

"Это целая система, инфраструктура. Я уже проговорил с нардепами. Мы уже со следующей недели начнем консультации", добавил он.

Теракт в Киеве

Отметим, что тему гражданского оружия в очередной раз активно начали обсуждать после теракта в Киеве, который произошел 18 апреля в Голосеевском районе.

Как писали Новини.LIVE, 58-летний мужчина открыл огонь и убил на улице нескольких человек. Также он захватил заложников в супермаркете. Всего известно о семи погибших в результате нападения, часть умерла в больнице.

Особый резонанс получило видео, на котором видно, как двое полицейских скрылись с места теракта сразу после того, как раздались первые выстрелы. Уже начато уголовное производство. Глава патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку и уже получил новую должность.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
