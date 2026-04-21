Клименко виступив за закон про цивільну зброю

Клименко виступив за закон про цивільну зброю

Дата публікації: 21 квітня 2026 11:16
Клименко виступив за закон про цивільну зброю
Термінова новина

Очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко закликав нардепів розробити та ухвалити закон про цивільну зброю. Зокрема, він пропонує класифікувати її види. Вже розпочато діалог із нардепами.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на заяву Клименка у розмові з журналістами.

Закон про цивільну зброю: Клименко пропонує запровадити навчальний курс

Міністр вважає, що має бути запроваджений обов’язковий курс навчання щодо поводження з цивільною зброєю.

"Я хочу закон про цивільну зброю. Види зброї, карабіни, тобто, мисливська, гладкоствольна, нарізна — це все треба класифікувати. І людина має пройти курс навчання, зокрема безпечного поводження з цією зброєю", сказав він.

Вже наступного тижня МВС проведе консультації з нардепами на цю тему.

"Це ціла система, інфраструктура. Я вже проговорив з нардепами. Ми вже з наступного тижня почнемо консультації", додав він.

Теракт у Києві

Зазначимо, що тему цивільної зброї вкотре активно почали обговорювати після теракту в Києві, який трапився 18 квітня в Голосіївському районі.

Як писали Новини.LIVE58-річний чоловік відкрив вогонь та вбив на вулиці кількох людей. Також він захопив заручників у супермаркеті. Загалом відомо про сім загиблих внаслідок нападу, частина померла у лікарні. 

Особливого резонансу набуло відео, на якому видно, як двоє поліцейських втекли з місця теракту одразу після того, як пролунали перші постріли. Вже розпочато кримінальне провадження. Очільник патрульної поліції Євген Жуков подав у відставку та вже отримав нову посаду.

Верховна Рада зброя Ігор Клименко
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
