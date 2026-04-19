Клименко підтримав право громадян на збройний самозахист

Ігор Клименко. Фото: facebook.com/iklymenko.fb

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко прокоментував дії поліції під час теракту в Києві 18 квітня. Він також висловився про питання контролю за зброєю та можливість її легалізації для цивільних.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву міністра в неділю, 19 квітня.

Після теракту в столиці глава МВС визнав неналежну поведінку окремих правоохоронців, які першими прибули на місце події.

"Ганебна, негідна поведінка. Це — сором для всієї системи. Вони відсторонені, триває розслідування щодо цього. Також будуть прийняті додаткові кадрові рішення щодо керівників", — заявив Клименко.

За його словами, обох поліцейських уже відсторонено, триває розслідування, а також готуються кадрові рішення щодо керівництва. Водночас міністр наголосив, що не варто узагальнювати ці випадки на всю систему правоохоронних органів.

Читайте також:

Він підкреслив, що під час тієї ж спецоперації професійно спрацювали інші підрозділи, зокрема КОРД, кримінальні аналітики та інші залучені сили.

Окрему увагу Клименко приділив питанню психічного стану нападника. За його словами, очевидно, що той мав проблеми, однак наразі необхідно з'ясувати, як він отримав медичні довідки для продовження дозволу на зброю.

"Психічний стан нападника явно був нестабільний. Яким чином він отримав необхідні медичні довідки для продовження дозволу на зброю — потрібно неодмінно дослідити. Це буде зроблено в межах розслідування. Жодних масових перевірок власників зброї не буде", — наголосив міністр.

Водночас очільник МВС висловився на підтримку ідеї надання цивільним громадянам права на збройний самозахист, зокрема й на короткоствольну зброю.

"Вважаю, що люди мають отримати право на збройний самозахист. Особливо після досвіду, коли на початку повномасштабного вторгнення цивільні люди отримували зброю для національного спротиву. Тож найближчим часом проведемо експертні обговорення за участі народних депутатів, громадськості, журналістів, ветеранської спільноти щодо підготовки фінальної версії законопроєкту про цивільну зброю", — сказав Клименко.

Як повідомляли Новини.LIVE, 18 квітня 58-річний чоловік відкрив стрілянину просто на вулиці в Голосіївському районі Києва, після чого захопив заручників у супермаркеті.

За словами Клименка, під час спецоперації нападника ліквідували. Він відмовився від переговорів із правоохоронцями, які намагалися встановити контакт близько 40 хвилин, і відкрив по них вогонь.

Внаслідок стрілянини загинули шестеро людей. Ще понад десятеро отримали поранення, серед них — 12-річний хлопчик.

Крім того, генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про початок кримінального провадження проти правоохоронців через службову недбалість.