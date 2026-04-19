Клименко поддержал право граждан на вооруженную самозащиту

Игорь Клименко. Фото: facebook.com/iklymenko.fb

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко прокомментировал действия полиции во время теракта в Киеве 18 апреля. Он также высказался о вопросах контроля за оружием и возможности его легализации для гражданских.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление министра в воскресенье, 19 апреля.

Клименко о легализации оружие для гражданских

После теракта в столице глава МВД признал неподобающее поведение отдельных правоохранителей, которые первыми прибыли на место происшествия.

"Позорное, недостойное поведение. Это — позор для всей системы. Они отстранены, продолжается расследование по этому поводу. Также будут приняты дополнительные кадровые решения в отношении руководителей", — заявил Клименко.

По его словам, оба полицейских уже отстранены, продолжается расследование, а также готовятся кадровые решения по руководству. В то же время министр подчеркнул, что не стоит обобщать эти случаи на всю систему правоохранительных органов.

Он подчеркнул, что во время той же спецоперации профессионально сработали другие подразделения, в частности КОРД, криминальные аналитики и другие привлеченные силы.

Отдельное внимание Клименко уделил вопросу психического состояния нападавшего. По его словам, очевидно, что тот имел проблемы, однако сейчас необходимо выяснить, как он получил медицинские справки для продления разрешения на оружие.

"Психическое состояние нападавшего явно было нестабильным. Каким образом он получил необходимые медицинские справки для продления разрешения на оружие — нужно непременно исследовать. Это будет сделано в рамках расследования. Никаких массовых проверок владельцев оружия не будет", — подчеркнул министр.

В то же время глава МВД высказался в поддержку идеи предоставления гражданским гражданам права на вооруженную самозащиту, в том числе и на короткоствольное оружие.

"Считаю, что люди должны получить право на вооруженную самозащиту. Особенно после опыта, когда в начале полномасштабного вторжения гражданские люди получали оружие для национального сопротивления. Поэтому в ближайшее время проведем экспертные обсуждения с участием народных депутатов, общественности, журналистов, ветеранского сообщества по подготовке финальной версии законопроекта о гражданском оружии", — сказал Клименко.

Как сообщали Новини.LIVE, 18 апреля 58-летний мужчина открыл стрельбу прямо на улице в Голосеевском районе Киева, после чего захватил заложников в супермаркете.

По словам Клименко, во время спецоперации нападавшего ликвидировали. Он отказался от переговоров с правоохранителями, которые пытались установить контакт около 40 минут, и открыл по ним огонь.

В результате стрельбы погибли шесть человек. Еще более десяти получили ранения, среди них — 12-летний мальчик.

Кроме того, генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о начале уголовного производства против правоохранителей из-за служебной халатности.