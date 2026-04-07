Головна Новини дня Рада підтримала законопроєкт про нові функції та повноваження влади

Дата публікації: 7 квітня 2026 14:14
Рада ухвалила законопроєкт про нові функції та повноваження влади
Засідання парламенту. Фото: пресслужба ВРУ

У вівторок, 7 квітня, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №14412, який має визначити нові правила розподілу повноважень між різними рівнями влади. За проголосували 269 нардепів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Повноваження між рівнями публічного самоврядування розмежують

У супровідних документах зазначається, що через відсутність чіткого розподілу, повноваження органів влади дублюються, тому вони, в свою чергу, нерідко наділяються функціями без належного фінансового забезпечення. Це призводить до погіршення якості публічних послуг на місцях та неефективного використання бюджетних коштів. Зокрема, йдеться про освіту, медицину та соціальну політику.

Документ покликаний упорядкувати систему управління та усунути ситуації, коли одні й ті самі функції дублюються між державними органами та місцевим самоврядуванням. Тобто кожен рівень управління має мати чітко визначені обов’язки та відповідальність. Очікується, що він стане основою для подальших змін у системі державного управління.

"Територіальна громада має право ініціювати та вирішувати будь-яке питання місцевого значення, пов’язане із забезпеченням життєдіяльності територіальної громади і не вилучене із сфери її компетенції Конституцією України або цим Законом і вирішення якого не передано жодному іншому органу державної влади", — йдеться в тексті документа.

Держава, згідно з проєктом, здійснюватиме адміністративний нагляд за здійсненням власних повноважень місцевого самоврядування виключно щодо законності актів та їх посадових осіб і не може включати оцінку доцільності, ефективності чи результативності їхньої діяльності.

Крім того, проєктом пропонується доручити Кабінету міністрів протягом одного року з дня набрання чинності цим законом розробити та подати на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо внесення змін до законодавства в частині розмежування повноважень органів місцевого самоврядування різних рівнів, а також органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно у парламенті зареєстрували законопроєкт, яким планують заборонити стягувати борги з військових та їх сімей на період воєнного стану та у післявоєнний час. Також Раді пропонують змінити правила виконавчого провадження: якщо боржником є така особа, всі виконавчі дії зупиняються на час воєнного стану та ще шість місяців після його завершення.

Крім того, нардепи пропонують запровадити в Україні День Біблії та перенести жіночий день.

Верховна Рада закон місцеві депутати Конституція України парламент
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Іванна Чайка
