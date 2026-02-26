Яке свято 31 жовтня

Рада розгляне законопроєкт про День Біблії. Фото: пресслужба парламенту, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15045, який передбачає змін до Кодексу законів про працю України. Парламенту пропонують запровадити День Біблії.

Про це повідомляє Новини.LIVE

Законопроєкт на сайті парламенту. Фото: скриншот

День Біблії пропонують відзначати 31 жовтня

Автором законопроєкту є нардеп від "Слуги народу" Георгій Мазурашу.

"Метою законопроекту є формування моральних засад в українському суспільстві та закріплення на загальнонаціональному рівні поваги до Біблії", — йдеться в супровідних документах.

Цей день Мазурашу пропонує відзначати 31 жовтня. Дата 31 жовтня обрана тому, що перша Біблія, перекладена сучасною українською мовою, побачила світ 31 жовтня 1903 року.

Станом на сьогодні документ опрацьовується в комітеті.

Які нові ініціативи є в парламенті

Нещодавно нардепи зареєстрували законопроєкт, який може надати нові повноваження військово-лікарським комісіям щодо визначення придатності кандидатів для проходження військової служби.

Також, згідно з пропозиціями нардепів, військові можуть отримати додаткові дні відпустки.

Готуються зміни і щодо відстрочки деяких військовослужбовців. Йдеться про тих, хто проходить службу за "контрактом 18-24".