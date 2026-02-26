Какой праздник 31 октября

Совет рассмотрит законопроект о Дне Библии. Фото: пресс-служба парламента, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В парламенте зарегистрирована новая законодательная инициатива — законопроект №15045. Документ предусматривает внесение изменений в Кодекс законов о труде Украины и предлагает учредить День Библии.

Об этом сообщает Новини.LIVE

Законопроект на сайте парламента.

День Библии предлагают отмечать 31 октября

Автором законопроекта является нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазурашу.

"Целью законопроекта является формирование моральных основ в украинском обществе и закрепление на общенациональном уровне уважения к Библии", — говорится в сопроводительных документах.

Этот день Мазурашу предлагает отмечать 31 октября. Дата 31 октября выбрана потому, что первая Библия, переведенная на современный украинский язык, увидела свет 31 октября 1903 года.

По состоянию на сегодня документ прорабатывается в комитете.

Какие новые инициативы есть в парламенте

Недавно нардепы зарегистрировали законопроект, который может предоставить новые полномочия военно-врачебным комиссиям по определению пригодности кандидатов для прохождения военной службы.

Также, согласно предложениям нардепов, военные могут получить дополнительные дни отпуска.

Готовятся изменения и по отсрочке некоторых военнослужащих. Речь идет о тех, кто проходит службу по "контракту 18-24".