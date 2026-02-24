Новая депутатка от Слуги народа приняла присягу в Верховной Раде

Олеся Отраднова. Фото: кадр с видео

В зале парламента во вторник, 24 февраля, состоялась присяга новой народной депутатки от "Слуги народа" — Олеси Отрадновой. Теперь она официально вошла в состав Верховной Рады.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пленарное заседание Рады.

"Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отечества и благосостоянии Украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", — заявила Отраднова с трибуны.

ЦИК зарегистрировала нардепа 18 февраля 2026 года.

Постановление ЦИК о назначении Отрадновой. Фото: скриншот

Что известно об Олесе Отрадновой

Отраднова родилась в городе Благовещенск Амурской области РФ 14 июля 1977 года. По образованию — магистр права, работает преподавательницей и профессором кафедры гражданского права КНУ им. Т.Г.Шевченко.

После окончания учебы работала ассистентом, доцентом, профессором кафедры гражданского права юридического факультета КНУ имени Тараса Шевченко (с 2001 года).

В 2002 году она получила научную степень кандидата юридических наук, успешно защитив диссертационное исследование, посвященное вопросам неустойки в гражданском праве Украины.

В 2014 году — получила степень доктора юридических наук после защиты работы, в которой раскрыла механизмы гражданско-правового регулирования деликтных обязательств.

Уже в 2015 году Отраднова заняла должность заместителя декана юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Во время парламентских выборов 2019 года баллотировалась в Верховную Раду IX созыва от партии "Слуга народа" как беспартийный кандидат, однако находилась в непроходной части списка под №160 и мандат не получила.

В течение 2020-2025 годов руководила государственным учреждением "Тренинговый центр прокуроров Украины".

Кого в Раде заменит Отраднова

14 января Дмитрий Наталуха досрочно прекратил полномочия народного депутата после того, как Верховная Рада назначила его главой Фонда государственного имущества Украины.

Следующим в списке партии "Слуга народа" был Роман Кравец. Он и должен был получить мандат, однако не подал в Центральную избирательную комиссию необходимые документы для регистрации в установленный законом срок, поэтому не получил депутатского мандата.

Место Кравца перешло к Отрадновой как следующей в партийном списке.

В целом, по словам президента Владимира Зеленского, мандат хотят сложить много нардепов.