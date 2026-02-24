Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Олеся Отраднова официально вступила в ряды парламента

Олеся Отраднова официально вступила в ряды парламента

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 13:28
Новая депутатка от Слуги народа приняла присягу в Верховной Раде
Олеся Отраднова. Фото: кадр с видео

В зале парламента во вторник, 24 февраля, состоялась присяга новой народной депутатки от "Слуги народа" — Олеси Отрадновой. Теперь она официально вошла в состав Верховной Рады.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пленарное заседание Рады.

Реклама
Читайте также:

ЦИК зарегистрировал нардепом Олесю Отраднову

"Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отечества и благосостоянии Украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", — заявила Отраднова с трибуны.

ЦИК зарегистрировала нардепа 18 февраля 2026 года.

постанова цвк
Постановление ЦИК о назначении Отрадновой. Фото: скриншот

Что известно об Олесе Отрадновой

Отраднова родилась в городе Благовещенск Амурской области РФ 14 июля 1977 года. По образованию — магистр права, работает преподавательницей и профессором кафедры гражданского права КНУ им. Т.Г.Шевченко.

После окончания учебы работала ассистентом, доцентом, профессором кафедры гражданского права юридического факультета КНУ имени Тараса Шевченко (с 2001 года).

В 2002 году она получила научную степень кандидата юридических наук, успешно защитив диссертационное исследование, посвященное вопросам неустойки в гражданском праве Украины.

В 2014 году — получила степень доктора юридических наук после защиты работы, в которой раскрыла механизмы гражданско-правового регулирования деликтных обязательств.

Уже в 2015 году Отраднова заняла должность заместителя декана юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Во время парламентских выборов 2019 года баллотировалась в Верховную Раду IX созыва от партии "Слуга народа" как беспартийный кандидат, однако находилась в непроходной части списка под №160 и мандат не получила.

В течение 2020-2025 годов руководила государственным учреждением "Тренинговый центр прокуроров Украины".

Кого в Раде заменит Отраднова

14 января Дмитрий Наталуха досрочно прекратил полномочия народного депутата после того, как Верховная Рада назначила его главой Фонда государственного имущества Украины.

Следующим в списке партии "Слуга народа" был Роман Кравец. Он и должен был получить мандат, однако не подал в Центральную избирательную комиссию необходимые документы для регистрации в установленный законом срок, поэтому не получил депутатского мандата.

Место Кравца перешло к Отрадновой как следующей в партийном списке.

В целом, по словам президента Владимира Зеленского, мандат хотят сложить много нардепов.

Верховная Рада ЦИК Слуга народа народные депутаты парламент
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации