Олеся Отраднова стала новою нардепкою — що про неї відомо

У Верховній Раді з’явилася нова народна депутатка від "Слуги народу". У вівторок, 24 лютого, Олеся Отраднова склала присягу у залі парламенту.

"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників", — заявила Отраднова з трибуни.

ЦВК зареєструвала нардепку 18 лютого 2026 року.

Постанова ЦВК про призначення Отраднової. Фото: скриншот

Що відомо про Олесю Отраднову

Отраднова народилася у місті Благовєщенськ Амурської області РФ 14 липня 1977 року. За освітою — магістр права, працює викладачкою та професоркою кафедри цивільного права КНУ ім. Т. Шевченка.

Після закінчення навчання працювала асистентом, доцентом, професором кафедри цивільного права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка (з 2001 року).

У 2002 році вона здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук, успішно захистивши дисертаційне дослідження, присвячене питанням неустойки в цивільному праві України.

У 2014 році — отримала ступінь доктора юридичних наук після захисту праці, у якій розкрила механізми цивільно-правового регулювання деліктних зобов’язань.

Уже в 2015 році Отраднова обійняла посаду заступниці декана юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Під час парламентських виборів 2019 року балотувалася до Верховної Ради IX скликання від партії "Слуга народу" як безпартійна кандидатка, однак перебувала у непрохідній частині списку під №160 і мандат не отримала.

Упродовж 2020–2025 років керувала державною установою "Тренінговий центр прокурорів України".

Кого в Раді замінить Отраднова

14 січня Дмитро Наталуха достроково припинив повноваження народного депутата після того, як Верховна Рада призначила його головою Фонду державного майна України.

Наступним у списку партії "Слуга народу" був Роман Кравець. Він і мав отримати мандат, проте не подав до Центральної виборчої комісії необхідні документи для реєстрації у встановлений законом строк, тому не отримав депутатського мандату.

Місце Кравця перейшло до Отраднової як наступної в партійному списку.

Загалом, за словами президента Володимира Зеленського, мандат хочуть скласти багато нардепів.