Україна
Багато нардепів хочуть скласти мандат — Зеленський прокоментував

Багато нардепів хочуть скласти мандат — Зеленський прокоментував

Ua
Дата публікації: 20 січня 2026 13:34
Зеленський оцінив роботу Ради
Термінова новина

Багато народних депутатів хочуть скласти мандат. Проте монобільшість надалі працює попри спроби її розвалити.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у голосових повідомленнях в чаті Офісу президента журналістам у вівторок, 20 січня.

Читайте також:

"Є багато питань. Скажу відверто, є багато депутатів, які хочуть припинити свій депутатський термін, але є війна і є виклики, і є закон. Всім потрібно працювати", — заявив він.

Глава держави зазначив, що розвалити монобільшість завжди було великим бажанням різних політичних чи фінансових груп.

"Спочатку це робили фінансові групи, включаючи групу Коломойського (українського олігарха - ред.). Всі хотіли впливати на монобільшість, на "Слугу народу", щоб голосували ті закони, які комусь потрібні. Але монобільшість зберегла... а хтосьне зберіг свою свободу", – додав він.

Новина доповнюється

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
