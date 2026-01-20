Зеленський оцінив роботу Ради

Термінова новина

Багато народних депутатів хочуть скласти мандат. Проте монобільшість надалі працює попри спроби її розвалити.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у голосових повідомленнях в чаті Офісу президента журналістам у вівторок, 20 січня.

"Є багато питань. Скажу відверто, є багато депутатів, які хочуть припинити свій депутатський термін, але є війна і є виклики, і є закон. Всім потрібно працювати", — заявив він.

Глава держави зазначив, що розвалити монобільшість завжди було великим бажанням різних політичних чи фінансових груп.

"Спочатку це робили фінансові групи, включаючи групу Коломойського (українського олігарха - ред.). Всі хотіли впливати на монобільшість, на "Слугу народу", щоб голосували ті закони, які комусь потрібні. Але монобільшість зберегла... а хтосьне зберіг свою свободу", – додав він.

