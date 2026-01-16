Відео
У Раді сьогодні були лише 10% нардепів — чим цей день важливий

У Раді сьогодні були лише 10% нардепів — чим цей день важливий

Дата публікації: 16 січня 2026 13:28
Година запитань до уряду 16 січня — скільки нардепів прийшли
Ольга Василевська-Смаглюк. Фото: Ольга Василевська-Смаглюк / Telegram

У п'ятницю, 16 грудня, під час години запитань до уряду у залі Верховної Ради були присутні лише 40 нардепів. Ключовою сьогодні була доповідь першого віцепремʼєр-міністра — міністра енергетики Дениса Шмигаля про ситуація в енергетиці.

Про це повідомила нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

Допис Ольги Василевської-Смаглюк. Фото: скриншот

Шмигаль доповідав у Раді про ситуацію в енергетиці

"Розпочалася година запитань до уряду. Доповідає новопризначений міністр енергетики Денис Шмигаль. В залі присутні десь 40 нардепів, тобто 10% від персонального складу", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, за її словами фракція "Батьківщина" в повному складі перебувала на суді з обрання запобіжного заходу Юлії Тимошенко.

Нагадаємо, що під час сьогоднішньої доповіді Шмигаль розповів, що РФ знищила в Україні майже всі електростанції.

Водночас майже кожен енергообʼєкт має захист

Тепер людям вночі дозволено виходити без спеціальних перепусток, щоб дістатися до пунктів незламності та пунктів обігріву.

Щодо ситуації в Києві, то уряд вважає, що столиця демонструє один із найгірших показників щодо впровадження розподіленої генерації електроенергії. Без тепла там досі залишаються 182 будинки.

У зв’язку з важкою ситуацією в енергосистемі канікули київським школярам продовжили.

Сам Шмигаль запевняє, що в нього в кабінеті також холодно і він перебуває там у куртці.

Крім того, міністр енергетики закликав бізнес зняти гірлянди, а також розповів, чи вистачить українцям пального.

Денис Шмигаль Верховна Рада Київ сфера енергетики уряд відключення світла
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
