Година запитань до уряду 16 січня — скільки нардепів прийшли

У Раді сьогодні були лише 10% нардепів — чим цей день важливий
У п'ятницю, 16 грудня, під час години запитань до уряду у залі Верховної Ради були присутні лише 40 нардепів. Ключовою сьогодні була доповідь першого віцепремʼєр-міністра — міністра енергетики Дениса Шмигаля про ситуація в енергетиці.
Про це повідомила нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.
Шмигаль доповідав у Раді про ситуацію в енергетиці
"Розпочалася година запитань до уряду. Доповідає новопризначений міністр енергетики Денис Шмигаль. В залі присутні десь 40 нардепів, тобто 10% від персонального складу", — йдеться в повідомленні.
Зокрема, за її словами фракція "Батьківщина" в повному складі перебувала на суді з обрання запобіжного заходу Юлії Тимошенко.
Нагадаємо, що під час сьогоднішньої доповіді Шмигаль розповів, що РФ знищила в Україні майже всі електростанції.
Водночас майже кожен енергообʼєкт має захист.
Тепер людям вночі дозволено виходити без спеціальних перепусток, щоб дістатися до пунктів незламності та пунктів обігріву.
Щодо ситуації в Києві, то уряд вважає, що столиця демонструє один із найгірших показників щодо впровадження розподіленої генерації електроенергії. Без тепла там досі залишаються 182 будинки.
У зв’язку з важкою ситуацією в енергосистемі канікули київським школярам продовжили.
Сам Шмигаль запевняє, що в нього в кабінеті також холодно і він перебуває там у куртці.
Крім того, міністр енергетики закликав бізнес зняти гірлянди, а також розповів, чи вистачить українцям пального.
Читайте Новини.LIVE!