Час вопросов к правительству 16 января — сколько нардепов пришли

В Раде сегодня были только 10% нардепов — чем этот день важен
В пятницу, 16 декабря, во время часа вопросов к правительству в зале Верховной Рады присутствовали только 40 нардепов. Ключевым сегодня был доклад первого вице-премьер-министра — министра энергетики Дениса Шмыгаля о ситуации в энергетике.
Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.
Шмыгаль докладывал в Раде о ситуации в энергетике
"Начался час вопросов к правительству. Докладывает новоназначенный министр энергетики Денис Шмыгаль. В зале присутствуют где-то 40 нардепов, то есть 10% от персонального состава", — говорится в сообщении.
В частности, по ее словам фракция "Батькивщина" в полном составе находилась на суде по избранию меры пресечения Юлии Тимошенко.
Напомним, что во время сегодняшнего доклада Шмыгаль рассказал, что РФ уничтожила в Украине почти все электростанции.
В то же время почти каждый энергообъект имеет защиту.
Теперь людям ночью разрешено выходить без специальных пропусков, чтобы добраться до пунктов несокрушимости и пунктов обогрева.
Что касается ситуации в Киеве, то правительство считает, что столица демонстрирует один из худших показателей по внедрению распределенной генерации электроэнергии. Без тепла там до сих пор остаются 182 дома.
В связи с тяжелой ситуацией в энергосистеме каникулы киевским школьникам продлили.
Сам Шмыгаль уверяет, что у него в кабинете также холодно и он находится там в куртке.
Кроме того, министр энергетики призвал бизнес снять гирлянды, а также рассказал, хватит ли украинцам горючего.
