Час вопросов к правительству 16 января — сколько нардепов пришли

Ольга Василевская-Смаглюк. Фото: Ольга Василевская-Смаглюк / Telegram

В пятницу, 16 декабря, во время часа вопросов к правительству в зале Верховной Рады присутствовали только 40 нардепов. Ключевым сегодня был доклад первого вице-премьер-министра — министра энергетики Дениса Шмыгаля о ситуации в энергетике.

Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

Реклама

Читайте также:

Сообщение Ольги Василевской-Смаглюк. Фото: скриншот

Шмыгаль докладывал в Раде о ситуации в энергетике

"Начался час вопросов к правительству. Докладывает новоназначенный министр энергетики Денис Шмыгаль. В зале присутствуют где-то 40 нардепов, то есть 10% от персонального состава", — говорится в сообщении.

В частности, по ее словам фракция "Батькивщина" в полном составе находилась на суде по избранию меры пресечения Юлии Тимошенко.

Напомним, что во время сегодняшнего доклада Шмыгаль рассказал, что РФ уничтожила в Украине почти все электростанции.

В то же время почти каждый энергообъект имеет защиту.

Теперь людям ночью разрешено выходить без специальных пропусков, чтобы добраться до пунктов несокрушимости и пунктов обогрева.

Что касается ситуации в Киеве, то правительство считает, что столица демонстрирует один из худших показателей по внедрению распределенной генерации электроэнергии. Без тепла там до сих пор остаются 182 дома.

В связи с тяжелой ситуацией в энергосистеме каникулы киевским школьникам продлили.

Сам Шмыгаль уверяет, что у него в кабинете также холодно и он находится там в куртке.

Кроме того, министр энергетики призвал бизнес снять гирлянды, а также рассказал, хватит ли украинцам горючего.