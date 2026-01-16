Скасування комендантської години - Шмигаль пояснив, що зміниться

Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль / Telegram

Через послаблення комендантської години поліція посилить патрулювання вулиць. Це зроблять для того, щоб підтримувати громадський порядок і водночас надавати допомогу, коли це потрібно.

Про це заявив перший віцепремʼєр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю, 16 січня.

Шмигаль нагадав, що тепер людям дозволено виходити без спеціальних перепусток та користуватися транспортом, щоб дістатися до пунктів незламності та пунктів обігріву.

