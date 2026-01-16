Видео
Україна
Главная Новости дня В Україні не залишилося жодної цілої електростанції, — Шмигаль

В Україні не залишилося жодної цілої електростанції, — Шмигаль

Ua
Дата публикации 16 января 2026 10:41
Атака на енергетику - Скільки станцій знищено в Україні
Денис Шмигаль. Фото: пресслужба Міноборони

В Україні після російських атак на енергетику немає жодної цілої електростанції. Крім того, багато регіонів провалили підготовку до зими. 

Про це заявив перший віцепремʼєр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю, 16 січня.

Загалом в енергетиці найскладніша ситуація у Києві, на Одещині та прифронтових громадах.

За його словами, наразі збільшується кількість пунктів незламності й імпорт електроенергії з ЄС.

Шмигаль також додав, що між областями триває перерозподіл резервного енергообладнання, щоб забезпечити стабільну роботу критичних обʼєктів.

Новина доповнюється

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
