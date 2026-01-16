Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль / Telegram

Майже кожен енергообʼєкт України облаштований другим рівнем захисту. Деякі з таких саркофагів витримали вже понад 20 влучань "Шахедами".

Про це заявив перший віцепремʼєр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю, 16 січня.

Водночас міністр наголосив, що будувати саркофаги виходить дешевше, ніж збивати ворожу балістику.

