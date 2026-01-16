Шмигаль заявив, що сидить в куртці у власному кабінеті через холод

Шмигаль пояснив, як переживає відсутність опалення у Києві
Ua
Дата публікації: 16 січня 2026 11:46
Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль / Telegram
Перший віцепремʼєр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що через холод сидить в куртці у власному кабінеті.
Реклама
Читайте також:
Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю, 16 січня.
"Я температуру в кабінетів не міряв. Доволі прохолодно. Знаходжуся в Кабінеті в куртці", – сказав він.
Новина доповнюється
Читайте Новини.LIVE!
Реклама