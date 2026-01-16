Шмигаль заявив, що сидить в куртці у власному кабінеті через холод

Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль / Telegram

Перший віцепремʼєр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що через холод сидить в куртці у власному кабінеті.

Реклама

Читайте також:

Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю, 16 січня.

"Я температуру в кабінетів не міряв. Доволі прохолодно. Знаходжуся в Кабінеті в куртці", – сказав він.

Новина доповнюється