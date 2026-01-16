Видео
Україна
Шмыгаль объяснил, как переживает отсутствие отопления в Киеве

Шмыгаль объяснил, как переживает отсутствие отопления в Киеве

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 11:46
Шмыгаль заявил, что сидит в куртке в собственном кабинете из-за холода
Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль / Telegram

Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал, что сидит в куртке в своем кабинете. По его словам, там достаточно холодно.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 16 января.

Читайте также:

Шмыгаль сидит в своем кабинете в куртке

Министр подчеркнул, что не знает, какая температура воздуха в его кабинете.

"Я температуру в кабинетов не мерил. Довольно прохладно. Нахожусь в кабинете в куртке", — сказал он.

Напомним, Шмыгаль также рассказал, на сколько времени украинцам хватит горючего.

Кроме того, министр энергетики разъяснил, почему полиция усилила патрулирование на улице. А также сообщил печальную статистику по уничтоженным энергообъектам в Украине.

Денис Шмыгаль Кабинет министров Верховная Рада Минэнерго сфера энергетики отключения света
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
