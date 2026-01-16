Видео
Главная Новости дня Полиция усилит патрулирование улиц — Шмыгаль назвал причину

Полиция усилит патрулирование улиц — Шмыгаль назвал причину

Дата публикации 16 января 2026 11:17
Отмена комендантского часа — Шмыгаль объяснил, что изменится
Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль / Telegram

Из-за ослабления комендантского часа полиция усилит патрулирование улиц. Это сделают для того, чтобы поддерживать общественный порядок и одновременно оказывать помощь, когда это нужно.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 16 января.

Шмыгаль напомнил, что теперь людям разрешено выходить без специальных пропусков и пользоваться транспортом, чтобы добраться до пунктов несокрушимости и пунктов обогрева.

"Это нужно, чтобы все, у кого сейчас нет света, воды или тепла получили необходимую помощь — обогрев, питание, теплый чай, зарядку, связь", — пояснил он.

Напомним, Шмыгаль также рассказал, сколько электростанций уничтожила Россия в Украине.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко рассказал, какова на самом деле ситуация со светом.

