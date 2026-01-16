Видео
На сколько дней в Украине хватит топлива — заявление Шмыгаля

Дата публикации 16 января 2026 11:24
Стоит ли скупать топливо при отключениях электроэнергии
АЗС. Фото: Depositphotos

Украина имеет запасы топлива более чем на 20 дней. В то же время импорт продолжается.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 16 января.

Читайте также:

Украина продолжает импорт топлива

По словам Шмыгаля, правительство держит ситуацию с топливом на контроле и продолжает импорт.

"Ситуация с топливом держим на контроле. Это касается и бензина, и дизеля. Имеем запасов на более чем 20 дней. Импорт продолжается", — заявил он.

Напомним, Шмыгаль также заявил, что многие регионы провалили подготовку к зиме.

В то же время министр энергетики призвал бизнес выключить гирлянды и дополнительное освещение.

Денис Шмыгаль Верховная Рада электроэнергия сфера энергетики топливо
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
