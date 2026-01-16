Чи варто скупляти пальне при відключеннях електроенергії

АЗС. Фото: Depositphotos

Україні має запаси пального на понад 20 днів. Водночас імпорт продовжується.

Про це заявив перший віцепремʼєр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю, 16 січня.

За словами Шмигаля, уряд тримає ситуацію з пальним на контролі та продовжує імпорт.

