Зеленский оценил работу Рады

Многие народные депутаты хотят сложить мандат. Однако монобольшинство продолжает работать, несмотря на попытки его развалить.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в голосовых сообщениях в чате Офиса президента журналистам во вторник, 20 января.

"Есть много вопросов. Скажу откровенно, есть много депутатов, которые хотят прекратить свой депутатский срок, но есть война и есть вызовы, и есть закон. Всем нужно работать", — заявил он.

Глава государства отметил, что развалить монобольшинство всегда было большим желанием различных политических или финансовых групп.

"Сначала это делали финансовые группы, включая группу Коломойского (украинского олигарха — ред.). Все хотели влиять на монобольшинство, на "Слугу народа", чтобы голосовали те законы, которые кому-то нужны. Но монобольшинство сохранило... а кто-то не сохранил свою свободу", — добавил он.

Благодаря этому Украина выполнила ряд требований ЕС и Всемирного банка, что позволило получить статус кандидата на вступление в Европейский Союз.

Также, по словам президента, во время полномасштабной войны желающих развалить монобольшинство в Украине стало меньше — многие выехали за границу.

Напомним, что Верховная Рада не смогла с первого раза назначить Дениса Шмыгаля министром энергетики.

Также мы писали, что на час вопросов к правительству 16 января в парламент пришло лишь 10% нардепов.