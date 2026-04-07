Рада приняла законопроект о новых функциях и полномочиях власти

Заседание парламента.

Во вторник, 7 апреля, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №14412, который должен определить новые правила распределения полномочий между различными уровнями власти. За проголосовали 269 нардепов.

Полномочия между уровнями публичного самоуправления разграничат

В сопроводительных документах отмечается, что из-за отсутствия четкого распределения, полномочия органов власти дублируются, поэтому они, в свою очередь, нередко наделяются функциями без надлежащего финансового обеспечения. Это приводит к ухудшению качества публичных услуг на местах и неэффективному использованию бюджетных средств. В частности, речь идет об образовании, медицине и социальной политике.

Документ призван упорядочить систему управления и устранить ситуации, когда одни и те же функции дублируются между государственными органами и местным самоуправлением. То есть каждый уровень управления должен иметь четко определенные обязанности и ответственность. Ожидается, что он станет основой для дальнейших изменений в системе государственного управления.

"Территориальная община имеет право инициировать и решать любой вопрос местного значения, связанный с обеспечением жизнедеятельности территориальной общины и не изъятый из сферы ее компетенции Конституцией Украины или настоящим Законом и решение которого не передано ни одному другому органу государственной власти", — говорится в тексте документа.

Государство, согласно проекту, будет осуществлять административный надзор за осуществлением собственных полномочий местного самоуправления исключительно относительно законности актов и их должностных лиц и не может включать оценку целесообразности, эффективности или результативности их деятельности.

Кроме того, проектом предлагается поручить Кабинету министров в течение одного года со дня вступления в силу этого закона разработать и представить на рассмотрение Верховной Рады предложения по внесению изменений в законодательство в части разграничения полномочий органов местного самоуправления разных уровней, а также органов местного самоуправления и органов исполнительной власти.

