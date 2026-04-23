Стрілянина в Івано-Франківську: поліція затримала зловмисника

Стрілянина в Івано-Франківську: поліція затримала чоловіка, який відкрив вогонь по іншій людині



На вулиці Пулюя між двома водіями виникла сварка - один із них погрожував предметом, схожим на пістолет, здійснив постріл і втік. Патрульні розшукали авто за орієнтуванням та зупинили його. Через інформацію про зброю привели до готовності табельну вогнепальну зброю, діючи обережно. Затриманого передали слідчим.

