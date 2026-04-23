Головна Новини дня У Дніпрі чоловік вчинив стрілянину через собак

У Дніпрі чоловік вчинив стрілянину через собак

Дата публікації: 23 квітня 2026 14:16
Поліцейський біля службового автомобіля. Фото ілюстративне: Поліція Дніпропетровської області

У четвер, 23 квітня, сталася стрілянина у Дніпрі. Чоловік відкрив вогонь через собак, які почали бігти за його велосипедом. З пістолета Флобер він зробив постріл у повітря.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на РБК-Україна.

Як повідомила виданню речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс, у Дніпрі сталася стрілянина. За попередньою інформацією, чоловік їхав на велосипеді, коли на нього почали нападати собаки. Він зробив постріл у повітря з пістолета Флобер. Як зазначили у поліції, постраждалих внаслідок інциденту немає.

Повідомлення РБК-Україна. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, 19 квітня схожий інцидент стався у Чернігові. Двоє чоловіків напідпитку рухалися вулицею. Один з них відкрив вогонь, вистріливши кілька разів у повітря.

Також ми писали про те, що 16 квітня сталася стрілянина на Закарпатті. В одній зі шкіл 15-річний учень поранив однокласника. Нападника затримали поліцейські. Справу кваліфікували як терористичний акт.

Додамо, що стрілянина сталася також у Шривпорті, штат Луїзіана в США. Внаслідок інциденту загинули вісім дітей віком від 1 до 14 років. Нападника затримали правоохоронці.

Ольга Антоновська
Ольга Антоновська
