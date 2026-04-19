Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Чернігові сталася стрілянина: 23-річний чоловік відкрив вогонь

У Чернігові сталася стрілянина: 23-річний чоловік відкрив вогонь

Ua ru
Дата публікації: 19 квітня 2026 18:42
У Чернігові сталася стрілянина: 23-річний чоловік відкрив вогонь
Працівники поліції затримали чоловіка, який стріляв у Чернігові. Фото: Facebook/Нацполіція

В неділю, 19 квітня, сталася стрілянина у Чернігові. Чоловік відкрив вогонь, вистріливши кілька разів у повітря. Його затримали правоохоронці. 

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на Нацполіцію.

Що відомо про стрілянину у Чернігові

Повідомлення до поліції про постріли у Чернігові надійшло вдень 19 квітня. На одну з вулиць міста, де трапився інцидент, негайно прибули патрульні та слідчо-оперативна група.

Подробиці про стрілянину у Чернігові
Затримання одного з чоловіків. Фото: Facebook/Нацполіція

Як встановили правоохоронці, двоє чоловіків у стані алкогольного сп'яніння йшли вулицею. Один з них відкрив вогонь та зробив кілька пострілів у повітря зі стартового пістолета. Обійшлося без постраждалих.

Правоохоронці оперативно затримали 23-річного зловмисника за ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України. Зброю вилучили. Наразі встановлюють мотиви скоєного.

Подробиці про стрілянину у Чернігові
Пістолет. Фото: Facebook/Нацполіція

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Наразі готується повідомлення про підозру.

Як повідомляли Новини.LIVE, на місце стрілянини у Чернігові одразу ж прибули правоохоронці. Вони вилучили в чоловіка, який відкрив вогонь, стартовий пістолет. 

Також ми писали про те, що 19 квітня Чернігів опинився під російським ударом. Окупанти атакували місто ударними дронами. Ворог пошкодив сім житлових будинків.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації