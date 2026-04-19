У Чернігові сталася стрілянина: 23-річний чоловік відкрив вогонь

Працівники поліції затримали чоловіка, який стріляв у Чернігові.

В неділю, 19 квітня, сталася стрілянина у Чернігові. Чоловік відкрив вогонь, вистріливши кілька разів у повітря. Його затримали правоохоронці.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на Нацполіцію.

Що відомо про стрілянину у Чернігові

Повідомлення до поліції про постріли у Чернігові надійшло вдень 19 квітня. На одну з вулиць міста, де трапився інцидент, негайно прибули патрульні та слідчо-оперативна група.

Як встановили правоохоронці, двоє чоловіків у стані алкогольного сп'яніння йшли вулицею. Один з них відкрив вогонь та зробив кілька пострілів у повітря зі стартового пістолета. Обійшлося без постраждалих.

Правоохоронці оперативно затримали 23-річного зловмисника за ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України. Зброю вилучили. Наразі встановлюють мотиви скоєного.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Наразі готується повідомлення про підозру.

Як повідомляли Новини.LIVE, на місце стрілянини у Чернігові одразу ж прибули правоохоронці. Вони вилучили в чоловіка, який відкрив вогонь, стартовий пістолет.

