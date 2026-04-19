В Чернигове произошла стрельба: 23-летний мужчина открыл огонь

Дата публикации 19 апреля 2026 18:42
Работники полиции задержали мужчину, который стрелял в Чернигове. Фото: Facebook/Нацполиция

В воскресенье, 19 апреля, произошла стрельба в Чернигове. Мужчина открыл огонь, выстрелив несколько раз в воздух. Его задержали правоохранители.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Нацполицию.

Что известно о стрельбе в Чернигове

Сообщение в полицию о выстрелах в Чернигове поступило днем 19 апреля. На одну из улиц города, где произошел инцидент, немедленно прибыли патрульные и следственно-оперативная группа.

Задержание одного из мужчин. Фото: Facebook/Нацполиция

Как установили правоохранители, двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения шли по улице. Один из них открыл огонь и сделал несколько выстрелов в воздух из стартового пистолета. Обошлось без пострадавших.

Правоохранители оперативно задержали 23-летнего злоумышленника по ст. 298-2 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Оружие изъяли. Сейчас устанавливают мотивы содеянного.

Пистолет. Фото: Facebook/Нацполиция

Прокуратура начала уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Сейчас готовится сообщение о подозрении.

Как сообщали Новини.LIVE, на место стрельбы в Чернигове сразу же прибыли правоохранители. Они изъяли у мужчины, который открыл огонь, стартовый пистолет.

Также мы писали о том, что 19 апреля Чернигов оказался под российским ударом. Оккупанты атаковали город ударными дронами. Враг повредил семь жилых домов.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Ольга Антоновская
