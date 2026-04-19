В Чернигове произошла стрельба: 23-летний мужчина открыл огонь
В воскресенье, 19 апреля, произошла стрельба в Чернигове. Мужчина открыл огонь, выстрелив несколько раз в воздух. Его задержали правоохранители.
Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Нацполицию.
Что известно о стрельбе в Чернигове
Сообщение в полицию о выстрелах в Чернигове поступило днем 19 апреля. На одну из улиц города, где произошел инцидент, немедленно прибыли патрульные и следственно-оперативная группа.
Как установили правоохранители, двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения шли по улице. Один из них открыл огонь и сделал несколько выстрелов в воздух из стартового пистолета. Обошлось без пострадавших.
Правоохранители оперативно задержали 23-летнего злоумышленника по ст. 298-2 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Оружие изъяли. Сейчас устанавливают мотивы содеянного.
Прокуратура начала уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Сейчас готовится сообщение о подозрении.
Читайте Новини.LIVE!