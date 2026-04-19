Видео

Главная Новости дня В Чернигове произошла стрельба: на месте происшествия работает полиция

В Чернигове произошла стрельба: на месте происшествия работает полиция

Дата публикации 19 апреля 2026 17:32
В Чернигове произошла стрельба: на месте происшествия работает полиция
Работник полиции. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Чернигове произошла стрельба на улице в воскресенье, 19 апреля. На месте происшествия работают правоохранители, которые изъяли у мужчины стартовый пистолет.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области, передает Новини.LIVE.

Стрельба в Чернигове

"Предварительно известно, что на улице у мужчины изъяли стартовый пистолет", — отметили в полиции.

Очевидцы в соцсетях сообщали о стрельбе по детям, однако правоохранители опровергли эту информацию. Никто не пострадал.

У Чернігові сталася стрілянина: на місці події працює поліція - фото 1
Сообщения полиции Черниговской области. Фото: скриншот из Telegram

Что известно о стрельбе в Киеве

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на правоохранителей, 18 апреля стрельба произошла в Киеве в Голосеевском районе. Мужчина поджег свою квартиру, выбежал на улицу, где начал стрелять в людей, а затем забаррикадировался в супермаркете, взяв заложников. В результате трагедии, погибли шесть человек, еще 15 — ранены, среди них ребенок. Сейчас продолжается расследование.

Другие случаи стрельбы в Украине

Новини.LIVE рассказывали, что на Закарпатье школьник устроил стрельбу в школе. Юноша ранил одноклассника из травматического пистолета.

Кроме того, в Славянске мужчина в упор расстрелял работника полиции. Трагедия произошла во время проверки документов.

Инна Буряк - редактор ленты новостей Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Инна Буряк та Мария Коробова
