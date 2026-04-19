В Чернигове произошла стрельба: на месте происшествия работает полиция
В Чернигове произошла стрельба на улице в воскресенье, 19 апреля. На месте происшествия работают правоохранители, которые изъяли у мужчины стартовый пистолет.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области, передает Новини.LIVE.
"Предварительно известно, что на улице у мужчины изъяли стартовый пистолет", — отметили в полиции.
Очевидцы в соцсетях сообщали о стрельбе по детям, однако правоохранители опровергли эту информацию. Никто не пострадал.
Что известно о стрельбе в Киеве
Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на правоохранителей, 18 апреля стрельба произошла в Киеве в Голосеевском районе. Мужчина поджег свою квартиру, выбежал на улицу, где начал стрелять в людей, а затем забаррикадировался в супермаркете, взяв заложников. В результате трагедии, погибли шесть человек, еще 15 — ранены, среди них ребенок. Сейчас продолжается расследование.
Другие случаи стрельбы в Украине
Новини.LIVE рассказывали, что на Закарпатье школьник устроил стрельбу в школе. Юноша ранил одноклассника из травматического пистолета.
Кроме того, в Славянске мужчина в упор расстрелял работника полиции. Трагедия произошла во время проверки документов.
