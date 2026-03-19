В Славянске мужчина в упор расстрелял полицейского
В Славянске Донецкой области в четверг, 19 марта, произошла стрельба. Во время проверки документов мужчина убил полицейского. На месте происшествия работают правоохранители.
Об этом сообщили в Национальной полиции Донецкой области, передает Новини.LIVE.
Мужчина открыл огонь по наряду полиции
Происшествие произошло в Славянске сегодня около 11:30. Полицейские хотели проверить документы у мужчины, однако он открыл огонь по наряду правоохранителей.
Внимание! Фото 18+, содержит чувствительные кадры!
В результате стрельбы один из полицейских погиб на месте. Речь идет о капитане полиции Олеге Захаренко. Он был старшим участковым офицером полиции отдела полиции № 4 Краматорского районного управления полиции.
Мужчина, который открыл огонь, сбежал. Сейчас правоохранители пытаются задержать его. На месте работают все профильные службы.
