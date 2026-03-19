В Славянске мужчина в упор расстрелял полицейского

В Славянске мужчина в упор расстрелял полицейского

Дата публикации 19 марта 2026 13:54
Полицейские на улице. Фото иллюстративное: Facebook/UA.National.Police

В Славянске Донецкой области в четверг, 19 марта, произошла стрельба. Во время проверки документов мужчина убил полицейского. На месте происшествия работают правоохранители.

Об этом сообщили в Национальной полиции Донецкой области, передает Новини.LIVE.

Мужчина открыл огонь по наряду полиции

Происшествие произошло в Славянске сегодня около 11:30. Полицейские хотели проверить документы у мужчины, однако он открыл огонь по наряду правоохранителей.

Внимание! Фото 18+, содержит чувствительные кадры!

У Слов'янську чоловік відкрив стрілянину по поліцейським та утік
Место, где произошла стрельба. Фото: Нацполиция

В результате стрельбы один из полицейских погиб на месте. Речь идет о капитане полиции Олеге Захаренко. Он был старшим участковым офицером полиции отдела полиции № 4 Краматорского районного управления полиции.

Мужчина, который открыл огонь, сбежал. Сейчас правоохранители пытаются задержать его. На месте работают все профильные службы.

Ранее стрельба произошла в Запорожье. 16 марта патрульные получили сообщение об избиении и попытке ограбления. Во время задержания злоумышленников полицейский открыл огонь.

Также в Шевченковском районе Львова произошла стрельба. Во время конфликта один из мужчин несколько раз выстрелил из травматического оружия и убежал. Раненого госпитализировали.

стрельба полиция Славянск
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
