У Слов'янську чоловік впритул розстріляв поліцейського

Поліцейський. Фото ілюстративне: Facebook/UA.National.Police

У Слов'янську Донецької області в четвер, 19 березня, сталася стрілянина. Під час перевірки документів чоловік вбив поліцейського. На місці події працюють правоохоронці.

Про це повідомили у Національній поліції Донецької області, передає Новини.LIVE.

Чоловік відкрив вогонь по наряду поліції

Подія сталася у Слов'янську сьогодні близько 11:30. Поліцейські хотіли перевірити документи у чоловіка, однак він відкрив вогонь по наряду правоохоронців.

Увага! Фото 18+, містить чутливі кадри!

Місце, де сталася стрілянина. Фото: Нацполіція

Внаслідок стрілянини один з поліцейських загинув на місці. Йдеться про капітана поліції Олега Захаренка. Він був старшим дільничним офіцером поліції відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції.

Чоловік, який відкрив вогонь, втік. Наразі правоохоронці намагаються затримати його. На місці працюють всі профільні служби.

Раніше стрілянина сталася у Запоріжжі. 16 березня патрульні отримали повідомлення про побиття та спробу пограбування. Під час затримання зловмисників поліцейський відкрив вогонь.

Також у Шевченківському районі Львова сталася стрілянина. Під час конфлікту один з чоловіків кілька разів вистрілив із травматичної зброї та втік. Пораненого госпіталізували.