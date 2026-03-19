КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

У Слов'янську чоловік впритул розстріляв поліцейського

У Слов'янську чоловік впритул розстріляв поліцейського

Дата публікації: 19 березня 2026 13:54
У Слов'янську чоловік впритул розстріляв поліцейського
Поліцейський. Фото ілюстративне: Facebook/UA.National.Police

У Слов'янську Донецької області в четвер, 19 березня, сталася стрілянина. Під час перевірки документів чоловік вбив поліцейського. На місці події працюють правоохоронці.

Про це повідомили у Національній поліції Донецької області, передає Новини.LIVE.

Чоловік відкрив вогонь по наряду поліції

Подія сталася у Слов'янську сьогодні близько 11:30. Поліцейські хотіли перевірити документи у чоловіка, однак він відкрив вогонь по наряду правоохоронців.

Увага! Фото 18+, містить чутливі кадри!

У Слов'янську чоловік відкрив стрілянину по поліцейським та утік
Місце, де сталася стрілянина. Фото: Нацполіція

Внаслідок стрілянини один з поліцейських загинув на місці. Йдеться про капітана поліції Олега Захаренка. Він був старшим дільничним офіцером поліції відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції.

Чоловік, який відкрив вогонь, втік. Наразі правоохоронці намагаються затримати його. На місці працюють всі профільні служби.

Раніше стрілянина сталася у Запоріжжі. 16 березня патрульні отримали повідомлення про побиття та спробу пограбування. Під час затримання зловмисників поліцейський відкрив вогонь.

Також у Шевченківському районі Львова сталася стрілянина. Під час конфлікту один з чоловіків кілька разів вистрілив із травматичної зброї та втік. Пораненого госпіталізували.

стрілянина поліція Слов'янськ
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
