Головна Новини дня У Запоріжжі сталася стрілянина між чоловіком та поліцейським

У Запоріжжі сталася стрілянина між чоловіком та поліцейським

Дата публікації: 16 березня 2026 13:31
Напад чоловіка на поліцейського. Фото: кадр з відео

У Запоріжжі вранці 16 березня патрульний відкрив вогонь під час конфлікту з чоловіком, якого перевіряли після виклику про побиття та спробу пограбування. Після події одного фігуранта затримали, а іншого згодом знайшли мертвим неподалік.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Нацполіції України.

У Запоріжжі з'ясовують обставини інциденту, під час якого патрульний поліцейський застосував табельну зброю. Все сталося 16 березня близько 06:30 після виклику про побиття чоловіка в Хортицькому районі та спробу грабежу.

Коли екіпаж прибув на місце, заявник показав поліцейським на двох чоловіків, яких вважав причетними до нападу. Під час перевірки один із них, за даними поліції, почав поводитися агресивно, не реагував на вимоги зупинитися і дістав предмет, схожий на пістолет. У повідомленні йдеться, що чоловік почав перезаряджати його і наближатися до поліцейського.

Правоохоронець відійшов до укриття, але чоловік, як стверджують у поліції, пішов за ним і продовжив погрожувати. Після цього патрульний зробив два постріли зі службової зброї.

Після стрілянини один із чоловіків утік. Інший, за інформацією поліції, намагався застосувати газовий балончик і чинив опір, тому його затримали в кайданках.

Згодом неподалік знайшли другого фігуранта без ознак життя. У поліції повідомили, що це був військовослужбовець, який самовільно залишив частину. Його спільник, за попередніми даними, також має статус СЗЧ.

На місці працюють слідчі та представники Державного бюро розслідувань. Окремо призначили службову перевірку, під час якої мають встановити всі деталі події та оцінити дії патрульного.

Також вчора, 15 березня, у Дніпрі невідомі напали на суддю, завдавши важкої травми голови.

Нещодавно на Закарпатті затримали чоловіків, які напали на працівників ТЦК, поки ті виконували службові обов'язки.

напад стрілянина поліція Запоріжжя СЗЧ
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
