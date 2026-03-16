В Запорожье произошла стрельба между мужчиной и полицейским

Нападение мужчины на полицейского.

В Запорожье утром 16 марта патрульный открыл огонь во время конфликта с мужчиной, которого проверяли после вызова об избиении и попытке ограбления. После происшествия одного фигуранта задержали, а другого впоследствии нашли мертвым неподалеку.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.

В Запорожье выясняют обстоятельства инцидента, во время которого патрульный полицейский применил табельное оружие. Все произошло 16 марта около 06:30 после вызова об избиении мужчины в Хортицком районе и попытке грабежа.

Когда экипаж прибыл на место, заявитель показал полицейским на двух мужчин, которых считал причастными к нападению. Во время проверки один из них, по данным полиции, начал вести себя агрессивно, не реагировал на требования остановиться и достал предмет, похожий на пистолет. В сообщении говорится, что мужчина начал перезаряжать его и приближаться к полицейскому.

Правоохранитель отошел в укрытие, но мужчина, как утверждают в полиции, пошел за ним и продолжил угрожать. После этого патрульный произвел два выстрела из служебного оружия.

После стрельбы один из мужчин сбежал. Другой, по информации полиции, пытался применить газовый баллончик и сопротивлялся, поэтому его задержали в наручниках.

Впоследствии неподалеку нашли второго фигуранта без признаков жизни. В полиции сообщили, что это был военнослужащий, который самовольно покинул часть. Его сообщник, по предварительным данным, также имеет статус СЗЧ.

На месте работают следователи и представители Государственного бюро расследований. Отдельно назначили служебную проверку, во время которой должны установить все детали происшествия и оценить действия патрульного.

