В Запорожье произошла стрельба между мужчиной и полицейским

В Запорожье произошла стрельба между мужчиной и полицейским

Ua ru
Дата публикации 16 марта 2026 13:31
В Запорожье произошла стрельба между мужчиной и полицейским
Нападение мужчины на полицейского. Фото: кадр из видео

В Запорожье утром 16 марта патрульный открыл огонь во время конфликта с мужчиной, которого проверяли после вызова об избиении и попытке ограбления. После происшествия одного фигуранта задержали, а другого впоследствии нашли мертвым неподалеку.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.

Читайте также:

В Запорожье полицейский выстрелил в мужчину за угрозу оружием

В Запорожье выясняют обстоятельства инцидента, во время которого патрульный полицейский применил табельное оружие. Все произошло 16 марта около 06:30 после вызова об избиении мужчины в Хортицком районе и попытке грабежа.

Когда экипаж прибыл на место, заявитель показал полицейским на двух мужчин, которых считал причастными к нападению. Во время проверки один из них, по данным полиции, начал вести себя агрессивно, не реагировал на требования остановиться и достал предмет, похожий на пистолет. В сообщении говорится, что мужчина начал перезаряжать его и приближаться к полицейскому.

Правоохранитель отошел в укрытие, но мужчина, как утверждают в полиции, пошел за ним и продолжил угрожать. После этого патрульный произвел два выстрела из служебного оружия.

После стрельбы один из мужчин сбежал. Другой, по информации полиции, пытался применить газовый баллончик и сопротивлялся, поэтому его задержали в наручниках.

Впоследствии неподалеку нашли второго фигуранта без признаков жизни. В полиции сообщили, что это был военнослужащий, который самовольно покинул часть. Его сообщник, по предварительным данным, также имеет статус СЗЧ.

На месте работают следователи и представители Государственного бюро расследований. Отдельно назначили служебную проверку, во время которой должны установить все детали происшествия и оценить действия патрульного.

Также вчера, 15 марта, в Днепре неизвестные напали на судью, нанеся тяжелую травму головы.

Недавно на Закарпатье задержали мужчин, которые напали на работников ТЦК, пока те выполняли служебные обязанности.

нападение стрельба полиция Запорожье СОЧ
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
