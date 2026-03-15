У Дніпрі невідомі напали на суддю: жінку травмовано

Правоохоронці на місці події. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Соборному районі Дніпра невідомі напали на суддю Індустріального районного суду міста. Внаслідок розбійного нападу суддя з важкою травмою голови знаходиться у лікарні. Наразі встановлюють особи, що скоїли злочин.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Поліцію Дніпропетровської області у неділю, 15 березня.

Що відомо про напад на суддю у Дніпрі

У п'ятницю ввечері, 13 березня, о 17:00 було здійснено напад на суддю Індустріального районного суду міста Дніпра. Коли жінка вийшла з авто, на неї напали невідомі, після чого зникли з місця події на автомобілі. Внаслідок нападу суддя з важкою травмою голови знаходиться у лікарні.

За фактом нападу на суддю поліція Дніпра відкрила два кримінальні провадження. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину.

Увага! Відео 18+, містить чутливий контент та ненормативну лексику!

"Для встановлення всіх обставин злочину на місці події працювало керівництво ГУНП та слідчо-оперативна група. У місті було введено спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці проводять комплекс оперативних і слідчих заходів для затримання осіб, причетних до злочину", — поінформували у поліції.

Водночас у Раді суддів України зазначили, що це чи не перший такий зухвалий і жорстокий напад на суддю за весь період повномасштабної війни, що триває в Україні через російську агресію.

Крім того, Рада суддів України звернулася до керівництва Національної поліції України та Генерального прокурора із проханням взяти під особистий контроль розгляд цього випадку нападу на суддю.

