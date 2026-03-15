Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Днепре неизвестные напали на судью: женщина травмирована

В Днепре неизвестные напали на судью: женщина травмирована

Ua ru
Дата публикации 15 марта 2026 15:27
В Днепре неизвестные напали на судью: женщина травмирована
Правоохранители на месте происшествия. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Соборном районе Днепра неизвестные напали на судью Индустриального районного суда города. В результате разбойного нападения судья с тяжелой травмой головы находится в больнице. Сейчас устанавливают лица, совершившие преступление.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Полицию Днепропетровской области в воскресенье, 15 марта.

Реклама
Читайте также:

Что известно о нападении на судью в Днепре

В пятницу вечером, 13 марта, в 17:00 было совершено нападение на судью Индустриального районного суда города Днепра. Когда женщина вышла из авто, на нее напали неизвестные, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле. В результате нападения судья с тяжелой травмой головы находится в больнице.

По факту нападения на судью полиция Днепра открыла два уголовных производства. Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Внимание! Видео 18+, содержит чувствительный контент и ненормативную лексику!

"Для установления всех обстоятельств преступления на месте происшествия работало руководство ГУНП и следственно-оперативная группа. В городе была введена специальная полицейская операция. Правоохранители проводят комплекс оперативных и следственных мероприятий для задержания лиц, причастных к преступлению", — сообщили в полиции.

В то же время в Совете судей Украины отметили, что это едва ли не первое такое дерзкое и жестокое нападение на судью за весь период полномасштабной войны, которая продолжается в Украине из-за российской агрессии.

Кроме того, Совет судей Украины обратился к руководству Национальной полиции Украины и Генеральному прокурору с просьбой взять под личный контроль рассмотрение этого случая нападения на судью.

Недавно на Закарпатье группа мужчин напали на работников ТЦК во время проверки документов. В результате нападения поврежден служебный автомобиль.

Кроме того, 8 марта на Волыни неизвестные напали на служебный автомобиль ТЦК, который выполнял задание по доставке военнообязанного. В результате таких действий автомобиль ТЦК съехал в кювет.

Ранее мы информировали, что в целом в 2026 году участились нападения на работников ТЦК. За январь в Днепропетровской области зафиксировано пять таких инцидентов.

нападение Днепр судьи
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации