В Днепре неизвестные напали на судью: женщина травмирована

В Соборном районе Днепра неизвестные напали на судью Индустриального районного суда города. В результате разбойного нападения судья с тяжелой травмой головы находится в больнице. Сейчас устанавливают лица, совершившие преступление.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Полицию Днепропетровской области в воскресенье, 15 марта.

Реклама

Читайте также:

Что известно о нападении на судью в Днепре

В пятницу вечером, 13 марта, в 17:00 было совершено нападение на судью Индустриального районного суда города Днепра. Когда женщина вышла из авто, на нее напали неизвестные, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле. В результате нападения судья с тяжелой травмой головы находится в больнице.

По факту нападения на судью полиция Днепра открыла два уголовных производства. Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Внимание! Видео 18+, содержит чувствительный контент и ненормативную лексику!

"Для установления всех обстоятельств преступления на месте происшествия работало руководство ГУНП и следственно-оперативная группа. В городе была введена специальная полицейская операция. Правоохранители проводят комплекс оперативных и следственных мероприятий для задержания лиц, причастных к преступлению", — сообщили в полиции.

В то же время в Совете судей Украины отметили, что это едва ли не первое такое дерзкое и жестокое нападение на судью за весь период полномасштабной войны, которая продолжается в Украине из-за российской агрессии.

Кроме того, Совет судей Украины обратился к руководству Национальной полиции Украины и Генеральному прокурору с просьбой взять под личный контроль рассмотрение этого случая нападения на судью.

Недавно на Закарпатье группа мужчин напали на работников ТЦК во время проверки документов. В результате нападения поврежден служебный автомобиль.

Кроме того, 8 марта на Волыни неизвестные напали на служебный автомобиль ТЦК, который выполнял задание по доставке военнообязанного. В результате таких действий автомобиль ТЦК съехал в кювет.

Ранее мы информировали, что в целом в 2026 году участились нападения на работников ТЦК. За январь в Днепропетровской области зафиксировано пять таких инцидентов.