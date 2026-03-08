На авто ТЦК напали гражданские на Волыни — что хотели

ТЦК на улице. Фото: кадр из видео

На Волыни гражданские напали на служебный автомобиль работников территориального центра комплектования и социальной поддержки. Они пытались помочь военнообязанному.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Волынском областном ТЦК и СП.

Гражданские напали на авто ТЦК на Волыни

Как известно, происшествие случилось вблизи села Озеро. Отмечается, что около семи гражданских автомобилей догнали транспорт ТЦК и начали намеренно блокировать его движение. Водители совершали опасные маневры и подрезали служебную машину. В результате таких действий автомобиль ТЦК съехал в кювет.

"После этого группа лиц применила силу к военнослужащим, разбила стекло автомобиля и силой освободила военнообязанного, которого доставляли в ТЦК", — говорится в сообщении.

В результате нападения пострадали двое военных:

один получил травму головы;

другой — ссадины на предплечье и лице из-за разбитого переднего пассажирского стекла.

Сейчас их состояние оценивается как стабильное.

Лицо, которое незаконно освободили во время нападения, является жителем города Запорожье и подлежит призыву на военную службу. В ТЦК отметили, что информацию об инциденте передали в правоохранительные органы. Сейчас устанавливают всех лиц и транспортные средства, причастные к организации и осуществлению нападения.

"Воспрепятствование законной деятельности военнослужащих, применение силы и организация подобных нападений во время военного положения является тяжким преступлением и влечет за собой уголовную ответственность", — подчеркнули в территориальном центре комплектации.

Нападения на ТЦК

В Днепре 6 марта мужчина ударил военного ТЦК ножом. Он напал на военнослужащего во время проверки документов. Его отправили в больницу.

В то же время Иван Выговский заявил, что нападения на военнослужащих ТЦК происходят почти ежедневно. С начала 2022 года зафиксировано 526 случаев. Только в 2026 году произошло уже 24 нападения.