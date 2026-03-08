Відео
На Волині цивільні напали на авто ТЦК, аби допомогти військовозобов'язаному

На Волині цивільні напали на авто ТЦК, аби допомогти військовозобов'язаному

Дата публікації: 8 березня 2026 23:00
Напад на авто ТЦК на Волині — цивільні допомогли військовозобов'язаному
ТЦК на вулиці. Фото: кадр з відео

На Волині 8 березня стався напад на службовий автомобіль територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який виконував службове завдання з доставлення військовозобов'язаного. Через це автівка з'їхала у кювет. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли у Волинському обласному ТЦК та СП. 

Читайте також:

Цивільні напали на авто ТЦК на Волині

Як відомо, подія трапилася поблизу села Озеро. Зазначається, що близько семи цивільних автомобілів наздогнали транспорт ТЦК та почали навмисно блокувати його рух. Водії здійснювали небезпечні маневри та підрізали службову машину. У результаті таких дій автомобіль ТЦК з'їхав у кювет.

"Після цього група осіб застосувала силу до військовослужбовців, розбила скло автомобіля та силоміць звільнила військовозобов'язаного, якого доставляли до ТЦК", — йдеться у повідомленні. 

Внаслідок нападу постраждали двоє військових:

  • один отримав травму голови;
  • інший — садна на передпліччі та обличчі через розбите переднє пасажирське скло.

Наразі їхній стан оцінюють як стабільний.

Особа, яку незаконно звільнили під час нападу, є жителем міста Запоріжжя та підлягає призову на військову службу. У ТЦК наголосили, що інформацію про інцидент передали до правоохоронних органів. Наразі встановлюють усіх осіб і транспортні засоби, причетні до організації та здійснення нападу.

"Перешкоджання законній діяльності військовослужбовців, застосування сили та організація подібних нападів під час воєнного стану є тяжким злочином і тягне за собою кримінальну відповідальність", — підкреслили у територіальному центрі комплеткування.

Напади на ТЦК

У Дніпрі 6 березня чоловік вдарив військового ТЦК ножем. Він напав на військовослужбовця під час перевірки документів. Його відправили до лікарні. 

Водночас Іван Вигівський заявив, що напади на військовослужбовців ТЦК відбуваються майже щодня. З початку 2022 року зафіксовано  526 випадків. Лише у 2026 році відбулося вже 24 напади. 

напад Волинська область автомобіль ТЦК та СП військовозобов'язані
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
