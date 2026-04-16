Стрельба в школе на Закарпатье: дело квалифицировали как теракт

В четверг, 16 апреля, на Закарпатье произошла стрельба в школе. 15-летний ученик ранил одноклассника. Полицейские задержали нападавшего и квалифицировали дело как террористический акт.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение полиции.

Теракт в школе на Закарпатье

"По предварительным данным, подросток мог действовать под влиянием и психологическим давлением неустановленных лиц, с которыми контактировал через один из мессенджеров, а познакомился через онлайн-игру. В частности, он сообщил о получении угроз о причинении вреда его близким в случае невыполнения выдвинутых требований", - отмечают в полиции.

