Возле консульства Израиля в Стамбуле произошла стрельба: есть жертвы

Перед консультвом Израиля в Стамбуле во вторник, 7 апреля, произошла стрельба. Трое нападавших были нейтрализованы. Кроме того, двое полицейских получили ранения.

Один из нападавших был убит, а двое получили ранения.

Правоохранители на месте стрельбы возле консульства Израиля в Стамбуле. Фото: REUTERS/Murad Sezer

"Трое человек, вступивших в вооруженное столкновение с нашими полицейскими, дежурившими перед торговым центром Yapı Kredi Plaza в Стамбуле, были нейтрализованы. Двое наших героических полицейских получили легкие ранения в перестрелке. Личности террористов установлены", — отметил министр внутренних дел Мустафа Чифтчи.

В то же время по информации других СМИ, ликвидировать могли двух злоумышленников.

По словам Чифтчи, один из фигурантов приехал в Стамбул из Измита и принадлежит к религиозной организации, а другой — имеет прошлое с наркотиками.

Сейчас расследование стрельбы устанавливается.

По словам представителя Министерства иностранных дел Израиля, которого цитирует CNN, на момент инцидента в консульстве не было персонала.

