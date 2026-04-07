Возле консульства Израиля в Стамбуле произошла стрельба: есть жертвы
Перед консультвом Израиля в Стамбуле во вторник, 7 апреля, произошла стрельба. Трое нападавших были нейтрализованы. Кроме того, двое полицейских получили ранения.
Об этом сообщает Haber Turk, передает Новини.LIVE.
Стрельба в Стамбуле
Один из нападавших был убит, а двое получили ранения.
"Трое человек, вступивших в вооруженное столкновение с нашими полицейскими, дежурившими перед торговым центром Yapı Kredi Plaza в Стамбуле, были нейтрализованы. Двое наших героических полицейских получили легкие ранения в перестрелке. Личности террористов установлены", — отметил министр внутренних дел Мустафа Чифтчи.
В то же время по информации других СМИ, ликвидировать могли двух злоумышленников.
По словам Чифтчи, один из фигурантов приехал в Стамбул из Измита и принадлежит к религиозной организации, а другой — имеет прошлое с наркотиками.
Сейчас расследование стрельбы устанавливается.
По словам представителя Министерства иностранных дел Израиля, которого цитирует CNN, на момент инцидента в консульстве не было персонала.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Нацполицию Донецкой области, 19 марта в Славянске мужчина застрелил полицейского во время проверки документов. Речь идет о капитане полиции Олеге Захаренко.
А 12 марта в американском городе Вест-Блумфилд автомобиль врезался в здание синагоги Temple Israel. В результате этого произошел пожар. Кроме того, на месте происшествия раздавались выстрелы.
Читайте Новини.LIVE!