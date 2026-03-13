В США автомобиль протаранил синагогу в Мичигане

Полиция США. Фото: Reuters

В четверг, 12 марта, в американском городе Вест-Блумфилд (штат Мичиган) произошел теракт. Неизвестный врезался на автомобиле в здание синагоги Temple Israel, после чего в помещении начался пожар и были слышны выстрелы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Associated Press и CNN.

Что известно о теракте в США

По данным в СМИ, вооруженный винтовкой нападавший врезался на своем автомобиле в одну из крупнейших в стране реформистских синагог, проехав через коридор. В то же время охрана открыла огонь, смертельно ранив его.

"По словам правоохранителей, которые были на месте происшествия, спасатели обнаружили в багажнике автомобиля большое количество взрывчатки", — сказал шериф округа Майкл Бушар, добавив, что сам подозреваемый погиб после того, как врезался в синагогу.

На данный момент, как пишут журналисты, продолжается работа по обезвреживанию взрывчатки.

Также источники CNN говорят, что после инцидента автомобиль загорелся, а тело нападавшего сильно обгорело, что может затруднить опознание. Кроме того, у нападавшего была найдена винтовка.

В самой синагоге Temple Israel опубликовали заявление, в котором подтвердили, что все находящиеся люди в здании, включая 140 детей, находятся в безопасности.

При этом шериф Майкл Бушар отметил, что один сотрудник службы безопасности был сбит машиной и потерял сознание. Однако травмы не представляют угрозу жизни.

Согласно Henry Ford Health, минимум 8 сотрудников экстренных служб были доставлены в больницы после инцидента. Но позже Бушар сказал, что около 30 сотрудников правоохранительных органов доставили в больницу, так как отравились дымом.

СМИ добавляют, что для расследования инцидента на место события были направлены более 100 агентов и аналитиков ФБР.

