У США автомобіль протаранив синагогу в Мічигані

В американському місті Вест-Блумфілд штату Мічиган, 12 березня стався теракт. Автомобіль врізався в будівлю синагоги Temple Israel, після чого почалася пожежа і пролунали постріли.

Що відомо про теракт у США

За даними у ЗМІ, озброєний гвинтівкою нападник врізався на своєму автомобілі в одну з найбільших у країні реформістських синагог, проїхавши через коридор. Водночас охорона відкрила вогонь, смертельно поранивши його.

"За словами правоохоронців, які були на місці події, рятувальники виявили в багажнику автомобіля велику кількість вибухівки", — сказав шериф округу Майкл Бушар, додавши, що сам підозрюваний загинув після того, як врізався в синагогу.

Наразі, як пишуть журналісти, триває робота зі знешкодження вибухівки.

Також джерела CNN кажуть, що після інциденту автомобіль загорівся, а тіло нападника сильно обгоріло, що може ускладнити впізнання. Крім того, у нападника було знайдено гвинтівку.

У самій синагозі Temple Israel опублікували заяву, в якій підтвердили, що всі люди, які перебувають у будівлі, включно зі 140 дітьми, перебувають у безпеці.

При цьому шериф Майкл Бушар зазначив, що один співробітник служби безпеки був збитий машиною і втратив свідомість. Однак травми не становлять загрози життю.

Згідно з Henry Ford Health, щонайменше 8 співробітників екстрених служб доставили в лікарні після інциденту. Але пізніше Бушар сказав, що близько 30 співробітників правоохоронних органів доправили в лікарню, оскільки отруїлися димом.

ЗМІ додають, що для розслідування інциденту на місце події було направлено понад 100 агентів і аналітиків ФБР.

