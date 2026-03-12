Відео
Головна Новини дня У Рівному чоловік заклав бомбу біля кафе в центрі

У Рівному чоловік заклав бомбу біля кафе в центрі

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 11:09
СБУ заявила про зрив теракту в центрі Рівного
Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

У центрі Рівного правоохоронці зірвали підготовку теракту, який, за даними слідства, організовували російські спецслужби. Служба безпеки України повідомила, що затримала виконавця в момент, коли той залишив саморобний вибуховий пристрій біля кав'ярні в центральному парку і намагався втекти звідти.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Чоловік погодився за гроші підготувати теракт в Рівному

Як стверджує слідство, до виконання цього завдання РФ залучила жителя Житомира, який має наркотичну залежність. За версією правоохоронців, він потрапив у поле зору російської сторони під час пошуку грошей на нову дозу наркотиків через Telegram-канали, після чого його завербували російські спецагенти.

У матеріалах справи йдеться, що після цього чоловіка направили до Рівного. Там він зупинився в орендованій квартирі, де, за інструкціями російських спецслужб, зібрав саморобний вибуховий пристрій.

Слідчі встановили, що вибухівку сховали в каструлі. Для того, щоб під час теракту від вибуху була якомога більша кількість жертв, пристрій нашпигували гайками. За даними СБУ, після того, як чоловік заклав бомбу біля кав'ярні в центральному парку, її мали потім росіяни активувати дистанційно через дзвінок на мобільний телефон, який був прикріплений до вибухового пристрою.

Каструля з бомбою Рівне
Каструля, в якій ховали бомбу та гайки. Фото: СБУ

За версією слідства, для маскування чоловік, коли йшов до місця запланованого теракту, одягнув військову форму. Саме після закладання вибухівки його затримали на місці, коли він намагався втекти.

Теракт Рівне
Телефон, на який мав надійти дзвінок для активації бомби. Фото: СБУ

Під час обшуку у підозрюваного вилучили смартфон. У СБУ заявляють, що на ньому містяться докази його контактів і роботи на російську сторону.

Затриманому вже повідомили про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України. Йому інкримінують пособництво у підготовці теракту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а також незаконне виготовлення вибухових речовин або вибухових пристроїв.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Якщо його провину доведуть у суді, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На тлі кількох спроб російських спецагентів влаштувати теракти в Україні, в деяких держструктурах змінився порядок роботи для безпеки. Так нещодавно міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що після теракту у Львові поліція прибуватиме на виклики за оновленим алгоритмом

Тим часом стало відомо, що у четвер, 12 березня, у Львівській міській раді проходять обшуки СБУ.

СБУ теракт Рівне росіяни кафе бомба
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
