СБУ заявила о срыве теракта в центре Ривне

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Служба безопасности заявила о предотвращении нового теракта в Ровно и задержании мужчины. По версии следствия, он прибыл из Житомира, поселился в съемной квартире, изготовил взрывчатку по указаниям кураторов и спрятал ее возле заведения в центральной части города.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Мужчина согласился за деньги подготовить теракт в Ровно

Как утверждает следствие, к выполнению этого задания РФ привлекла жителя Житомира, который имеет наркотическую зависимость. По версии правоохранителей, он попал в поле зрения российской стороны во время поиска денег на новую дозу наркотиков через Telegram-каналы, после чего его завербовали российские спецагенты.

В материалах дела говорится, что после этого мужчину направили в Ровно. Там он остановился в съемной квартире, где, по инструкциям российских спецслужб, собрал самодельное взрывное устройство.

Следователи установили, что взрывчатку спрятали в кастрюле. Для того, чтобы во время теракта от взрыва было как можно большее количество жертв, устройство нашпиговали гайками. По данным СБУ, после того, как мужчина заложил бомбу возле кафе в центральном парке, ее должны были потом россияне активировать дистанционно через звонок на мобильный телефон, который был прикреплен к взрывному устройству.

Кастрюля, в которой прятали бомбу и гайки. Фото: СБУ

По версии следствия, для маскировки мужчина, когда шел к месту запланированного теракта, надел военную форму. Именно после закладки взрывчатки его задержали на месте, когда он пытался убежать.

Телефон, на который должен был поступить звонок для активации бомбы. Фото: СБУ

Во время обыска у подозреваемого изъяли смартфон. В СБУ заявляют, что на нем содержатся доказательства его контактов и работы на российскую сторону.

Задержанному уже сообщили о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Ему инкриминируют пособничество в подготовке теракта, совершенного по предварительному сговору группой лиц, а также незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Если его вину докажут в суде, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На фоне нескольких попыток российских спецагентов устроить теракты в Украине, в некоторых госструктурах изменился порядок работы для безопасности. Так недавно министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что после теракта во Львове полиция будет прибывать на вызовы по обновленному алгоритму.

Между тем стало известно, что в четверг, 12 марта, во Львовском городском совете проходят обыски СБУ.