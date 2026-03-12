Відео
Головна Новини дня Клименко заявив про зміну роботи поліції після теракту у Львові

Клименко заявив про зміну роботи поліції після теракту у Львові

Дата публікації: 12 березня 2026 01:35
Клименко заявив, що після теракту у Львові поліція буде інакше
Ігор Клименко. Фото: УНІАН

Після теракту у Львові правоохоронні органи в Україні змінили протоколи реагування. Наразі вже запроваджено додаткові заходи безпеки під час опрацювання викликів, які можуть вплинути на час реагування на виклики.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це на зустрічі з журналістами заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Що змінилося в правоохоронних органах після теракту у Львові

За словами Клименка, після теракту правоохоронні органи детально вивчили дії ворожої мережі, причетної до його підготовки, і на основі цього переглянули власні процедури реагування. Зокрема, було оновлено алгоритми роботи операторів екстрених служб 101, 102 і 112.

"Ми чітко проаналізували організацію теракту у Львові. І наші помилки теж. Ворогу вдалося завербувати людей у Харкові, у Рівному. Це така мережа, яка спрацювала", — повідомив міністр.

Він пояснив, що через впровадження додаткових етапів перевірки інформації час прибуття на виклики може збільшитися. Так, якщо раніше патрульні в середньому прибували на місце приблизно за 10 хвилин, то тепер при сигналах про небезпеку цей показник може зрости до 15 хвилин і більше.

Крім того, ще одним з ухвалених рішень стало тимчасове обмеження приймання вхідних дзвінків у службу 112 з іноземних номерів на період дії воєнного стану.

Також запроваджено систему пріоритетності звернень — так званий "червоний рівень". Його застосовуватимуть до викликів з інших регіонів або в ситуаціях, коли в операторів виникають сумніви щодо достовірності переданої інформації.

"Ми вже провели навчання наших операторів і 101, і 102, і 112. Ми заборонили виклики на 112 з-за кордону на час воєнного стану", — резюмував глава МВС Клименко.

Нагадаємо, що в ніч на 22 січня у Львові прогриміли два потужні вибухи. Згодом стало відомо, що це був теракт. Унаслідок події постраждали та загинули представники правоохоронних органів.

Також ми писали, що правоохоронці затримали ймовірну виконавицю теракту. Станом на зараз суд обрав їй запобіжний захід — вона буде під вартою до 22 квітня.

теракт вбивство вибух Україна Ігор Клименко Нацполіція
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
