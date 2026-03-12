Клименко заявил, что после теракта во Львове полиция будет иначе

Игорь Клименко. Фото: УНИАН

Правоохранительные органы Украина после теракта во Львове изменили протоколы реагирования. Теперь введены дополнительные меры безопасности при обработке вызовов, в частности, скорость реагирования.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом на встрече с журналистами заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Что изменилось в правоохранительных органах после теракта во Львове

По словам Клименко, после теракта правоохранительные органы детально изучили действия вражеской сети, причастной к его подготовке, и на основе этого пересмотрели собственные процедуры реагирования. В частности, были обновлены алгоритмы работы операторов экстренных служб 101, 102 и 112.

"Мы четко проанализировали организацию теракта во Львове. И наши ошибки тоже. Врагу удалось завербовать людей в Харькове, в Ровно. Это такая сеть, которая сработала", — сообщил министр.

Он пояснил, что из-за внедрения дополнительных этапов проверки информации время прибытия на вызовы может увеличиться. Так, если раньше патрульные в среднем прибывали на место примерно за 10 минут, то теперь при сигналах об опасности этот показатель может вырасти до 15 минут и более.

Кроме того, еще одним из принятых решений стало временное ограничение приема входящих звонков в службу 112 с иностранных номеров на период действия военного положения.

Также введена система приоритетности обращений — так называемый "красный уровень". Его будут применять к вызовам из других регионов или в ситуациях, когда у операторов возникают сомнения относительно достоверности переданной информации.

"Мы уже провели обучение наших операторов и 101, и 102, и 112. Мы запретили вызовы на 112 из-за границы на время военного положения", — резюмировал глава МВД Клименко.

Напомним, что в ночь на 22 января во Львове прогремели два мощных взрыва. Со временем стало известно, что это был теракт. В результате происшествия пострадали и погибли представители правоохранительных органов.

Также мы писали, что правоохранители задержали вероятную исполнительницу теракта. По состоянию на сейчас суд избрал ей меру пресечения — она будет под стражей до 22 апреля.