Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Полиция после теракта во Львове работает по-другому, — Клименко

Полиция после теракта во Львове работает по-другому, — Клименко

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 01:35
Клименко заявил, что после теракта во Львове полиция будет иначе
Игорь Клименко. Фото: УНИАН

Правоохранительные органы Украина после теракта во Львове изменили протоколы реагирования. Теперь введены дополнительные меры безопасности при обработке вызовов, в частности, скорость реагирования.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом на встрече с журналистами заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Реклама
Читайте также:

Что изменилось в правоохранительных органах после теракта во Львове

По словам Клименко, после теракта правоохранительные органы детально изучили действия вражеской сети, причастной к его подготовке, и на основе этого пересмотрели собственные процедуры реагирования. В частности, были обновлены алгоритмы работы операторов экстренных служб 101, 102 и 112.

"Мы четко проанализировали организацию теракта во Львове. И наши ошибки тоже. Врагу удалось завербовать людей в Харькове, в Ровно. Это такая сеть, которая сработала", — сообщил министр.

Он пояснил, что из-за внедрения дополнительных этапов проверки информации время прибытия на вызовы может увеличиться. Так, если раньше патрульные в среднем прибывали на место примерно за 10 минут, то теперь при сигналах об опасности этот показатель может вырасти до 15 минут и более.

Кроме того, еще одним из принятых решений стало временное ограничение приема входящих звонков в службу 112 с иностранных номеров на период действия военного положения.

Также введена система приоритетности обращений — так называемый "красный уровень". Его будут применять к вызовам из других регионов или в ситуациях, когда у операторов возникают сомнения относительно достоверности переданной информации.

"Мы уже провели обучение наших операторов и 101, и 102, и 112. Мы запретили вызовы на 112 из-за границы на время военного положения", — резюмировал глава МВД Клименко.

Напомним, что в ночь на 22 января во Львове прогремели два мощных взрыва. Со временем стало известно, что это был теракт. В результате происшествия пострадали и погибли представители правоохранительных органов.

Также мы писали, что правоохранители задержали вероятную исполнительницу теракта. По состоянию на сейчас суд избрал ей меру пресечения — она будет под стражей до 22 апреля.

теракт убийство взрыв Украина Игорь Клименко Нацполиция
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации