Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У США чоловік розстріляв людей на терасі пивного бару

У США чоловік розстріляв людей на терасі пивного бару

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 09:08
Стрілянина біля Buford’s Backyard в Остіні — є загиблі і поранені
Місце стрілянини. Фото: REUTERS/Nuri Vallbona

У центрі Остіна в штаті Техас рано вранці в неділю, 1 березня, сталася стрілянина біля пивного саду Buford's Backyard. За даними поліції та попередніми повідомленнями є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані NY Post.

Реклама
Читайте також:

У США чоловік відкрив вогонь по відвідувачам закладу

Повідомляється, що загинули щонайменше двоє людей, понад 10 дістали поранення, а згодом уточнювалося про трьох загиблих разом із підозрюваним і 14 постраждалих.

За інформацією місцевої поліції, підозрюваний спершу їздив позашляховиком неподалік пивного саду Buford’s Backyard, після чого відкрив вогонь із автомобіля по людях на терасі. Далі він залишив машину та продовжив стрілянину вже пішки.

Правоохоронці, які чергували в центральній частині міста, прибули на місце менш ніж за хвилину. Під час зіткнення троє офіцерів відкрили вогонь і застрелили нападника. ФБР додатково перевіряє можливий екстремістський мотив. За наданою інформацією, у підозрюваного виявили символіку, яка зацікавила спецслужби.

У лютому Канаду сколихнула новина через масову стрілянину, яку влаштувала жінка у школі.

Тим часом в поліції Іспанії заявили, що в Німеччині затримали ймовірного вбивцю Андрія Портнова.

США теракт смерть стрілянина поліція
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації