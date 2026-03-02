Стрілянина біля Buford’s Backyard в Остіні — є загиблі і поранені

Місце стрілянини. Фото: REUTERS/Nuri Vallbona

У центрі Остіна в штаті Техас рано вранці в неділю, 1 березня, сталася стрілянина біля пивного саду Buford's Backyard. За даними поліції та попередніми повідомленнями є загиблі та поранені.

Повідомляється, що загинули щонайменше двоє людей, понад 10 дістали поранення, а згодом уточнювалося про трьох загиблих разом із підозрюваним і 14 постраждалих.

За інформацією місцевої поліції, підозрюваний спершу їздив позашляховиком неподалік пивного саду Buford’s Backyard, після чого відкрив вогонь із автомобіля по людях на терасі. Далі він залишив машину та продовжив стрілянину вже пішки.

Правоохоронці, які чергували в центральній частині міста, прибули на місце менш ніж за хвилину. Під час зіткнення троє офіцерів відкрили вогонь і застрелили нападника. ФБР додатково перевіряє можливий екстремістський мотив. За наданою інформацією, у підозрюваного виявили символіку, яка зацікавила спецслужби.

