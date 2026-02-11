Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Канаді жінка влаштувала стрілянину в школі — багато загиблих

У Канаді жінка влаштувала стрілянину в школі — багато загиблих

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 08:00
Стрілянина у школі в Канаді — жінка вбила девʼять людей
Стрілянина в Канаді. Фото: CBC

У Тамблер-Рідж, Канада, сталася стрілянина в школі. Внаслідок інциденту загинули десять людей, серед яких ймовірна нападниця, яка покінчила життя самогубством.

Про це повідомляє CBC News у середу, 11 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Стрілянина в Канаді

Шестеро людей знайшли мертвими в приміщенні середньої школи Tumbler Ridge Secondary School. Крім того, одна жертва загинула дорогою до лікарні.

Реклама

Тіла ще двох людей правоохоронці виявили в одному з житлових будинків. За даними слідства, помешкання повʼязане зі стріляниною.

Нападницю виявили без ознак життя в приміщенні школи. У поліції повідомили, що причиною її смерті стали завдані собі тілесні ушкодження.

Реклама

В екстреному повідомленні, яке надсилали жителям міста на мобільні телефони під час стрілянини, йшлося про підозрювану — жінку з каштановим волоссям, одягнену в сукню.

Двох поранених у критичному стані доправили до лікарні. Відомо, що ще 25 людей перебувають під наглядом медиків.

Реклама

Правоохоронці продовжують перевіряти будівлі, аби встановити, чи немає інших постраждалих або осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, 30 січня у Львівській області пʼяний чоловік влаштував стрілянину в кафе. Правоохоронці затримали фігуранта.

Реклама

А 27 січня в Запоріжжі підліток влаштував стрілянину на подвір'ї багатоквартирного будинку.

Канада вбивство стрілянина поліція школа
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації