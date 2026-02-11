Стрілянина у школі в Канаді — жінка вбила девʼять людей

Стрілянина в Канаді. Фото: CBC

У Тамблер-Рідж, Канада, сталася стрілянина в школі. Внаслідок інциденту загинули десять людей, серед яких ймовірна нападниця, яка покінчила життя самогубством.

Про це повідомляє CBC News у середу, 11 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Стрілянина в Канаді

Шестеро людей знайшли мертвими в приміщенні середньої школи Tumbler Ridge Secondary School. Крім того, одна жертва загинула дорогою до лікарні.

Реклама

Тіла ще двох людей правоохоронці виявили в одному з житлових будинків. За даними слідства, помешкання повʼязане зі стріляниною.

Нападницю виявили без ознак життя в приміщенні школи. У поліції повідомили, що причиною її смерті стали завдані собі тілесні ушкодження.

Реклама

В екстреному повідомленні, яке надсилали жителям міста на мобільні телефони під час стрілянини, йшлося про підозрювану — жінку з каштановим волоссям, одягнену в сукню.

Двох поранених у критичному стані доправили до лікарні. Відомо, що ще 25 людей перебувають під наглядом медиків.

Реклама

Правоохоронці продовжують перевіряти будівлі, аби встановити, чи немає інших постраждалих або осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, 30 січня у Львівській області пʼяний чоловік влаштував стрілянину в кафе. Правоохоронці затримали фігуранта.

Реклама

А 27 січня в Запоріжжі підліток влаштував стрілянину на подвір'ї багатоквартирного будинку.