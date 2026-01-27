Стрілянина у Запоріжжі 27 січня — підліток поранив сам себе

Термінова новина

У Запоріжжі підліток вчинив стрілянину з вогнепальної зброї на подвір'ї багатоквартирного будинку та здійснив декілька пострілів у повітря. Однак з власної необережності він впав та ще одним пострілом поранив сам себе.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Запорізькій області 27 січня.

Стрілянина у Запоріжжі 27 січня

Правоохоронці розповіли, що підліток 2010 року народження відкрив вогонь біля багатоквартирного будинку та здійснив кілька пострілів у повітря. Після чого з власної необережності він впав та ще одним пострілом поранив себе. Наразі його госпіталізували до лікарні.

Новина доповнюється....