Головна Новини дня У Запоріжжі підліток вчинив стрілянину — деталі від поліції

У Запоріжжі підліток вчинив стрілянину — деталі від поліції

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 12:49
Стрілянина у Запоріжжі 27 січня — підліток поранив сам себе
Термінова новина

У Запоріжжі підліток вчинив стрілянину з вогнепальної зброї на подвір'ї багатоквартирного будинку та здійснив декілька пострілів у повітря. Однак з власної необережності він впав та ще одним пострілом поранив сам себе. 

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Запорізькій області 27 січня.

Читайте також:

Стрілянина у Запоріжжі 27 січня

Правоохоронці розповіли, що підліток 2010 року народження відкрив вогонь біля багатоквартирного будинку та здійснив кілька пострілів у повітря. Після чого з власної необережності він впав та ще одним пострілом поранив себе. Наразі його госпіталізували до лікарні.

Новина доповнюється....

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
