Головна Новини дня На Черкащині підозрюваний вбив чотирьох поліцейських — деталі

На Черкащині підозрюваний вбив чотирьох поліцейських — деталі

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 12:33
Вбивство поліцейських на Черкащині — деталі від Івана Вигівського
Термінова новина

Під час затримання фігуранта у Черкаській області, якого розшукували за вчинення вбивства, він відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. В результаті загинули четверо поліцейських.

Про це повідомив очільник Нацполіції Іван Вигівський у Facebook 27 січня.

Читайте також:

Вбивство поліцейських на Черкащині

Вигівський розповів, що спецпризначенці поліції ліквідували підозрюваного, якого розшукували за вчинення вбивства. Однак він відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях, внаслідок чого загинули четверо поліцейських. 

"Спецпризначенці поліції ліквідували вбивцю. Не описати словами біль цієї втрати… Четверо поліцейських віддали свої життя, аби вбивця більше ніколи не зміг посягнути на життя мирних людей. Це страшна ціна, яку заплатили ті, хто до останнього залишався у строю", — зазначив очільник Нацполіції. 

Серед загиблих:

  • командир взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Сергій Сафронов;
  • заступник командира роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Олександр Флорінський;
  • інспектор взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, старший лейтенант поліції Денис Половинка;
  • поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, учасник бойових дій, майор поліції Володимир Бойко
Вбивство поліцейських на Черкащині
Поліцейські, які загинули на Черкащині. Фото: facebook/ivan.vyhivskyi.npu

Крім того, поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції Олександр Шпак отримав поранення під час цього завдання.

"Сьогоднішня трагедія ще раз нагадує, якою ціною тримається безпека держави навіть далеко від лінії фронту. Поліцейські щодня виходять на службу, усвідомлюючи всі ризики. Вони ризикують власним життям не лише на передовій, а й у тилу — на вулицях наших міст і сіл, під час затримань, викликів, спецоперацій. Для них немає "безпечних змін" чи "спокійних днів". Кожен виїзд може стати останнім", — наголосив Іван Вигівський. 

Він також висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблих поліцейських. Очільник Нацполіції наголосив, що немає слів, які здатні полегшити біль близьких людей, і заявив, що подвиг поліцейських, які віддали своє життя, ніколи не забудуть. 

Доповнюється...

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
