Убийство полицейских в Черкасской области — детали от Ивана Выговского

Во время задержания фигуранта в Черкасской области, которого разыскивали за совершение убийства, он открыл прицельный огонь по правоохранителям. В результате погибли четверо полицейских.

Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский в Facebook 27 января.

Убийство полицейских в Черкасской области

Выговский рассказал, что спецназовцы полиции ликвидировали подозреваемого. Однако четверо полицейских отдали свои жизни, чтобы "убийца больше никогда не смог посягнуть на жизнь мирных людей". По словам главы Нацполиции, это страшная цена, которую заплатили те, кто до последнего оставался в строю.

