Україна
Главная Новости дня На Черкасчине подозреваемый убил четырех полицейских — детали

На Черкасчине подозреваемый убил четырех полицейских — детали

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 12:33
Убийство полицейских в Черкасской области — детали от Ивана Выговского
Срочная новость

Во время задержания фигуранта в Черкасской области, которого разыскивали за совершение убийства, он открыл прицельный огонь по правоохранителям. В результате погибли четверо полицейских.

Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский в Facebook 27 января.

Читайте также:

Убийство полицейских в Черкасской области

Выговский рассказал, что спецназовцы полиции ликвидировали подозреваемого. Однако четверо полицейских отдали свои жизни, чтобы "убийца больше никогда не смог посягнуть на жизнь мирных людей". По словам главы Нацполиции, это страшная цена, которую заплатили те, кто до последнего оставался в строю.

Новость дополняется...

Карина Приходько
Автор:
Карина Приходько
